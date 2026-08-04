Meteoroloji tarih verdi: Hissedilen sıcaklık 55 dereceye ulaşabilir

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle meteoroloji uzmanları, özellikle açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Hissedilen sıcaklık, bazı bölgelerde güneş altında 50 ila 55 dereceye kadar çıkabilir; İstanbul ve Adana'da yüksek nem oranı nedeniyle bunaltıcı hava koşulları beklenmektedir.

Uzmanlar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocukların sıcak havanın yoğun hissedildiği saatlerde dikkatli olmalarını öneriyor.

Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle meteoroloji uzmanları vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte nem oranında da artış beklenirken, özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek değerlere ulaşabileceği ifade edildi.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre sıcak havanın etkisi perşembe ve cuma günleri zirveye çıkacak. Uzmanlar, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle günün en sıcak saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması gerektiğini vurguluyor.

Hissedilen sıcaklık 55 dereceye kadar çıkabilir

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, özellikle güneş altında hissedilen sıcaklığın termometrelerde görülen değerlerin üzerine çıkabileceğini belirtti. Çalışkan, bazı bölgelerde güneş altında hissedilen sıcaklığın 50 ila 55 derece seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

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Nem, hissedilen sıcaklığı artıran en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle özellikle kıyı kentlerinde bunaltıcı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve Adana için dikkat çeken uyarı

Tahminlere göre İstanbul’da hafta ortasından itibaren nem oranı belirgin şekilde artacak. Perşembe ve cuma günlerinde bunaltıcı havanın etkili olacağı belirtilirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağı değerlendiriliyor.

Adana’da ise hava sıcaklığı termometrede daha düşük görünse bile yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 45-46 derece seviyelerine ulaşabileceği ifade edildi.

Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalınmamasını öneriyor. Yaşlıların, kronik hastalığı bulunanların ve çocukların sıcak havanın yoğun hissedildiği saatlerde daha dikkatli olması gerekiyor.