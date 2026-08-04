Çalışma süresi SGK’ya bildirilmeyenler dikkat: 5 yıl süresi var

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SGK’ya bildirilmeyen primi bulunan milyonlarca çalışan ne yapacağını merak ederken, Yeminli Mali Müşavir Ekrem Sarısu ise bu konuda 5 yıllık sürenin olduğunu açıkladı.

5 YILLIK SÜRE DETAYI

Posta gazetesinde bir yazı kaleme alan Sarısu, işveren tarafından sigorta bildirimi yapılmayan çalışma sürelerinin yargıya başvurularak kazanılabileceğini, fakat bunun için 5 yıllık bir sürenin olduğunu açıkladı.

HİZMET TESPİT DAVASI AÇILABİLECEK

Sarısu, halen aynı işyerinde çalışan veya işten ayrılan ancak ayrılış tarihinin üzerinden 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmeyenlerin hizmet tespit davası açabileceğini açıkladı.

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ÇALIŞMA SÜRELERİNİN KANITLANMASI GEREKİYOR

Bu davada çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmeyen çalışma sürelerinin belge veya tanık beyanlarıyla kanıtlaması şartı aranıyor.

5 YIL GEÇMESİ DURUMUNDA HAK KAYBOLUYOR

Fakat işten ayrılış tarihinin üzerinden 5 yıllık zaman aşımı süresinin geçmesi durumunda, bildirilmeyen çalışma sürelerinin mahkeme yoluyla kazanılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Diğer taraftan, emeklilik koşullarının sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösterdiğini anımsatan Sarısu, sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan çalışanların 3 bin 600 gün, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olan kişilerin 4 bin 500 gün, 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olan çalışanların ise başlangıç tarihlerine göre 4 bin 600 ile 5 bin 400 gün arasında prim ödemesi gerektiğini aktardı.

BU DETAY ÇOK ÖNEMLİ

Sarısu, emeklilik hesabı yapılabilmesi için sigorta başlangıç tarihinin gün, ay ve yıl olarak bilinmesinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.