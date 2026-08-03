‘Şehit yakınları ve gazi düzenlemesi’ teklifi TBMM’de

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ile ilgili ayrıntılar ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır.

Yetkililer , konu hakkında açıklama yapma hazırlığı içerisindedir.

, konu hakkında açıklama yapma hazırlığı içerisindedir.

Gelişmeler, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla duyurulacaktır.

Şehit yakınları ve gazi ailelerine yönelik düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerine, gazilere, vazife ve harp malullerine, 15 Temmuz gazilerine ve malul sayılmayan vatandaşlarımıza ilişkin problemlerini bu çalışmayla çözüme kavuşturacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu millete emanettir” dedi.

DÜZENLEMEDE HANGİ YENİLİKLER YER ALIYOR?

TBMM’ye sunulan düzenleme kapsamında şu yenilikler yer alıyor:

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-Terörle mücadele esnasında ateşli silahla yaralanmasına karşın malul sayılmayan askerlere gazilik unvanı verilecek ve bu askerler gazilik aylığıyla sosyal haklardan faydalanabilecek.

-Gaziler için evde bakım ücretine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirilecek.

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu doğrultusunda vazife malulü sayılan askeri öğrenciler, siviller, erbaş ve erlere bağlanan maaşlara zam gelecek.

ASGARİ GELİR GÜVENCESİNE YÖNELİK KARAR ALINDI MI?

Şehitlerin anne ve babalarına ilişkin asgari gelir güvencesi getirilmesine yönelik yeni bir karar alınmadığı ifade edilirken, yasa teklifinin detaylarının Meclis komisyon sürecinde netleşeceği düşünülüyor.