Beşiktaş – FC Midtjylland maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şifreli mi şifresiz mi?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında FC Midtjylland ile 23 Temmuz 2026 tarihinde, saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu 'nda karşılaşacak.

, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ile 23 Temmuz 2026 tarihinde, saat 21.00'de 'nda karşılaşacak. Karşılaşma, S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak olup, şifresiz olarak izlenemeyecek; izleyicilerin platforma abone olması gerekecek.

üzerinden canlı yayınlanacak olup, şifresiz olarak izlenemeyecek; izleyicilerin platforma abone olması gerekecek. Maçın hakemi, İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo de Burgos olacakken, Beşiktaşta üç oyuncu (Leandro Trossard, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi) forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların yeni sezondaki ilk resmi sınavı olacak mücadelenin yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz olup olmadığı belli oldu.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile FC Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Beşiktaş, taraftarı önünde avantajlı bir sonuç alarak Danimarka’daki rövanşa üstünlükle gitmeyi hedefleyecek.

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BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele televizyon kanallarındaki şifresiz yayın akışında yer almayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus üyeliğine sahip olması gerekecek. Yayın; telefon, tablet, bilgisayar ve desteklenen akıllı televizyon uygulamaları üzerinden izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Midtjylland maçı şifresiz olarak ekranlara gelmeyecek. Karşılaşma, ücretli üyelik sistemiyle hizmet veren S Sport Plus platformundan yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ RICARDO DE BURGOS

Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo de Burgos yönetecek. De Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

BEŞİKTAŞ AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş, Midtjylland karşılaşmasıyla 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına çıkacak. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano da takımın başındaki ilk resmi sınavını verecek. Hazırlık döneminde beş karşılaşmaya çıkan Beşiktaş; Gyirmot ve Mattersburg’u mağlup etti. Spartak Trnava ile Widzew Lodz karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, Dynamo Malzenice ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle oluşturduğu oyun düzeninin ilk ciddi sınavını Midtjylland karşısında verecek. İlk maçın İstanbul’da oynanması nedeniyle siyah-beyazlılar, oyunun kontrolünü elinde tutarak rövanş öncesinde skor avantajı yakalamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ’TA ÜÇ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşma öncesinde üç oyuncu forma giyemeyecek. Dünya Kupası sonrasında izinli olan Leandro Trossard, bu tur için UEFA’ya verilen oyuncu listesinde bulunmuyor. Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle tedavisi devam eden Wilfred Ndidi de Midtjylland karşısında görev yapamayacak. Yeni transferlerden Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı ise Vincenzo Italiano’nun görev vermesi durumunda Beşiktaş formasıyla ilk resmi karşılaşmalarına çıkacak.

MIDTJYLLAND FORMDA GELİYOR

FC Midtjylland, İstanbul’daki mücadele öncesinde hazırlık döneminde aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Danimarka temsilcisi, son beş hazırlık karşılaşmasının dördünü kazandı. Cardiff City ve Odense karşısında toplam 10 gol atan Midtjylland, bu iki maçta yalnızca bir gol yedi. Midtjylland, geride kalan sezonda Danimarka Süper Ligi’ni ikinci sırada tamamladı. Kopenhag’ı finalde yenerek Danimarka Kupası’nı kazanan kırmızı-siyahlılar, bu başarıyla UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele etme hakkı elde etti. Kuzey temsilcisi geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı bir grafik ortaya koydu. Lig aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Midtjylland; Celtic, Nottingham Forest ve Dinamo Zagreb karşısında galibiyetler aldı. Son 16 turunda Nottingham Forest’a penaltı atışları sonucunda elendi.

MIDTJYLLAND’IN OYUN YAPISI

Midtjylland, fiziksel mücadele gücü, duran top organizasyonları ve hızlı geçiş hücumlarıyla öne çıkan bir takım görüntüsü veriyor. Danimarka temsilcisi, rakip yarı alanda baskı kurarken topu kazandıktan sonra hızlı şekilde kaleye gitmeye çalışıyor. Beşiktaş açısından orta sahadaki top kayıpları ile duran top savunması, karşılaşmanın belirleyici noktaları arasında yer alacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MUHTEMEL 11’LERİ

Beşiktaş’ın karşılaşmaya Alexander Nübel, Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Oh Hyeon-gyu’dan oluşan kadroyla başlaması bekleniyor.

Midtjylland’ın ise Elias Olafsson, Lee Han-beom, Thomas Kristensen, Mads Bech, Dario Osorio, Philip Billing, Pedro Bravo, Victor Jensen, Valdemar Andreasen, Cho Gue-sung ve Dju ile sahaya çıkabileceği değerlendiriliyor.

RÖVANŞ MAÇI 30 TEMMUZ’DA

Eşleşmenin rövanşı 30 Temmuz 2026 Perşembe günü Danimarka’da oynanacak. Arena Herning’deki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. İki maçın ardından rakibine üstünlük sağlayan takım UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turuna yükselecek. Beşiktaş-Midtjylland eşleşmesinin galibi, 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsö ile Çekya ekibi Hradec Kralove arasındaki turun kazananıyla karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ-MIDTJYLLAND MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Beşiktaş-FC Midtjylland

Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı

Tarih: 23 Temmuz 2026 Perşembe

Saat: 21.00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu

Yayın: S Sport Plus

Yayın durumu: Üyelik gerektiriyor, şifresiz değil

Hakem: Ricardo de Burgos