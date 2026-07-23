Fenerbahçe’de forvet operasyonu! Transfer için son gözde Moise Kean

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , forvet transferi için Fiorentina forması giyen Moise Kean 'ı gündemine almış ve ilk temasları kurmuştur.

, forvet transferi için forması giyen 'ı gündemine almış ve ilk temasları kurmuştur. Transfer sürecinin ilerlemesi için teknik direktör İsmail Kartal tarafından hazırlanacak rapor beklenmektedir; rapor olumlu olursa resmi görüşmelere başlanacaktır.

tarafından hazırlanacak rapor beklenmektedir; rapor olumlu olursa resmi görüşmelere başlanacaktır. Fenerbahçe yönetimi, yeni forvet transferini Süper Lig başlamadan önce sonuçlandırmayı hedeflemekte ve teknik heyetin değerlendirme sürecinin kısa süre içinde tamamlanmasını planlamaktadır.

Fenerbahçe, forvet transferi için Fiorentina forması giyen Moise Kean’ı gündemine aldı. İtalyan golcüyle ilk temasları kuran sarı-lacivertli yönetim, transfer görüşmelerine başlamadan önce teknik direktör İsmail Kartal’ın hazırlayacağı raporu bekliyor.

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİNE ÖNCELİK VERDİ

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunun ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, önceliğini forvet hattına verdi. Yönetim, yapılan değerlendirmeler sonucunda Fiorentina forması giyen Moise Kean’ı transfer listesine ekledi.

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MOISE KEAN İÇİN İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe yönetiminin 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ilk temasları kurduğu ve süreçle ilgili teknik heyete bilgi verdiği bildirildi. Fiorentina’dan ayrılmak isteyen Kean’ın da düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. İtalyan forvetin Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaşması, sarı-lacivertlilerin transferdeki önemli unsurlarından biri olarak öne çıktı.

SON KARARI İSMAİL KARTAL VERECEK

Moise Kean transferinde nihai kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. Kartal ve yardımcılarının oyuncunun fiziksel durumu, oyun yapısı, performansı ve takım sistemine uygunluğu hakkında çalışma yapacağı aktarıldı. Teknik heyetin hazırlayacağı raporun ardından yönetimin transfer sürecine ilişkin yol haritası netleşecek. Olumlu rapor çıkması durumunda Fenerbahçe ile Fiorentina arasında resmi görüşmeler başlayacak.

TRANSFER SÜPER LİG ÖNCESİ BİTİRİLMEK İSTENİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, yeni forvet transferini Süper Lig başlamadan önce sonuçlandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda teknik heyetin değerlendirme sürecinin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Fotomaç’ın haberine göre İsmail Kartal’ın sunacağı rapor sonrasında Fenerbahçe, Fiorentina ile resmi temaslara başlayacak. Görüşmelerde transfer yöntemi ve mali şartlar ele alınacak.

RESMİ GÖRÜŞMELER RAPORDAN SONRA

Fenerbahçe yönetimi, Moise Kean dosyasında teknik direktör İsmail Kartal’dan gelecek değerlendirmeyi bekliyor. Hazırlanacak raporun olumlu olması durumunda Fiorentina ile resmi görüşmeler başlayacak. Sarı-lacivertliler, transferi Süper Lig’in başlamasından önce sonuçlandırarak yeni golcüsünü kadroya katmayı planlıyor.

MOISE KEAN KİMDİR?

Tam adı Moise Bioty Kean olan futbolcu, 28 Şubat 2000 tarihinde İtalya’nın Vercelli kentinde dünyaya geldi. 26 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili kökenli bir ailenin çocuğu olarak İtalya’da doğdu. 1,83 metre boyundaki Kean’ın ana mevkisi santrfor. Sağ ayağını kullanan futbolcu, hücum hattının merkezinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Kariyerini Fiorentina’da sürdüren Moise Kean, İtalya Milli Takımı’nın da hücum seçenekleri arasında yer alıyor.

FUTBOLA İTALYA’DA BAŞLADI

Moise Kean’ın futbol yolculuğu Asti altyapısında başladı. Ardından Torino’nun genç takımına geçen İtalyan oyuncu, 2010 yılında Juventus altyapısına katıldı. Juventus’un farklı yaş kategorilerinde forma giyen Kean, fizik gücü, sürati ve gol vuruşlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Altyapı takımlarındaki gelişiminin ardından henüz 16 yaşındayken A takım kadrosuna yükseldi.

JUVENTUS FORMASIYLA PROFESYONEL OLDU

Moise Kean, Juventus A Takımı’ndaki ilk resmi karşılaşmasına 19 Kasım 2016 tarihinde Pescara karşısında çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Serie A’da forma giyen 2000 ve sonrası doğumlu ilk oyuncu oldu.

Kean, kısa süre sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de görev yaptı. İtalyan santrfor, Bologna karşısında kaydettiği golle Serie A’da fileleri havalandıran 2000 ve sonrası doğumlu ilk futbolcu unvanını aldı. Juventus formasıyla genç yaşta şampiyonluk yarışının, Avrupa kupalarının ve yüksek rekabetin içinde yer alan Kean, kariyerinin ilk önemli deneyimlerini Torino ekibinde kazandı.

HELLAS VERONA’YA KİRALANDI

Daha fazla süre alması amacıyla 2017-2018 sezonunda Hellas Verona’ya kiralanan Moise Kean, Serie A’daki ilk düzenli dönemini bu takımda geçirdi. Genç santrfor, Verona formasıyla savunma oyuncularına karşı fiziksel mücadele etme ve ceza sahasında pozisyon alma konusunda gelişim gösterdi. Sezonun tamamlanmasının ardından Juventus’a geri döndü. Kean, ikinci Juventus döneminde aldığı sınırlı sürelere rağmen gol katkısı sağlamayı başardı. Performansıyla Avrupa’nın farklı liglerinden takımların transfer listesine girdi.

EVERTON’A TRANSFER OLDU

Moise Kean, 2019 yazında Juventus’tan ayrılarak Everton’a transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk kez İtalya dışında bir kulüpte forma giymeye başladı. Premier League’in fiziksel oyun yapısına uyum sağlamaya çalışan İtalyan futbolcu, Everton’da düzenli ilk 11 oyuncusu olmakta zorlandı. Hücum hattındaki rekabet ve takımın oyun düzeni, Kean’ın İngiltere’de beklenen çıkışı gerçekleştirmesini engelledi. Everton döneminde Carlo Ancelotti ve Rafael Benitez gibi deneyimli teknik direktörlerle çalışan Kean, Premier League tecrübesi kazandı.

PARIS SAINT-GERMAIN’DE YENİDEN YÜKSELDİ

Moise Kean, 2020-2021 sezonunda Everton’dan Paris Saint-Germain’e kiralandı. Fransız ekibinde düzenli süre bulmaya başlayan oyuncu, kariyerinin en etkili dönemlerinden birini geçirdi. Santrforun yanı sıra kanatlarda da görev yapan Kean, Paris Saint-Germain’in hızlı hücum yapısına uyum sağladı. Savunma arkasına yaptığı koşular, ceza sahasındaki hareketliliği ve bitiriciliğiyle takımın önemli hücum seçeneklerinden biri oldu. İtalyan futbolcu, Fransa’daki döneminde Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol katkısı üreterek yeniden dikkatleri üzerine çekti. Mauricio Pochettino ve Thomas Tuchel yönetiminde görev yapan Kean, üst düzey hücum oyuncularıyla aynı kadroda yer aldı.

JUVENTUS’A GERİ DÖNDÜ

Paris Saint-Germain’deki kiralık döneminin ardından Everton’a dönen Moise Kean, 2021 yazında yeniden Juventus’a katıldı. İtalyan futbolcu, ikinci Juventus döneminde Massimiliano Allegri yönetiminde görev yaptı. Santrfor ve kanat pozisyonlarında kullanılan Kean, zaman zaman ilk 11’de, zaman zaman ise oyunun ilerleyen bölümlerinde tercih edildi. Kean, Juventus kariyerinde toplam 122 resmi karşılaşmada görev aldı. İtalyan oyuncu bu maçlarda 22 gol attı ve 4 asist yaptı. Juventus formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Kean, 2024 yazında kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

FIORENTINA’YA TRANSFER OLDU

Moise Kean, Temmuz 2024’te Juventus’tan ayrılarak Fiorentina’ya transfer oldu. Floransa ekibinde hücum hattının merkezine yerleşen İtalyan futbolcu, düzenli forma şansı bulmaya başladı. Fiorentina’nın birinci santrforu hâline gelen Kean, takımın hücum oyununda belirleyici bir rol üstlendi. Ceza sahasındaki etkinliğinin yanı sıra geçiş hücumlarındaki sürati ve rakip savunmaya uyguladığı baskıyla öne çıktı. Juventus’taki son dönemlerinde yaşadığı süre problemini Fiorentina’da aşan futbolcu, kariyerinin en üretken dönemine ulaştı.

FIORENTINA’DA KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞADI

Moise Kean, Fiorentina formasıyla çıktığı 77 resmi karşılaşmada 34 gol attı ve 7 asist yaptı. Toplam 41 gole doğrudan katkı sağlayan santrfor, profesyonel kariyerindeki en yüksek üretkenliğe Floransa ekibinde ulaştı. İtalyan futbolcu, Fiorentina’daki performansıyla milli takım kadrosundaki yerini yeniden güçlendirdi. Kean’ın gol katkısı, Avrupa’nın farklı liglerinden kulüplerin oyuncuya ilgi göstermesini sağladı.

2025-2026 SEZONUNDA KAÇ GOL ATTI?

Moise Kean, 2025-2026 sezonunda Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıktı. İtalyan santrfor, bu maçlarda 9 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Kean, sezon boyunca Serie A ve Avrupa kupalarında görev aldı. Takımının hücum rotasyonundaki temel isimlerden biri olmayı sürdüren oyuncu, gol ve asistleriyle 13 gole doğrudan katkı sağladı.

İTALYA MİLLİ TAKIMI’NDA FORMA GİYİYOR

Moise Kean, Fildişi Sahili adına oynama hakkına sahip olmasına rağmen milli takım tercihini doğup büyüdüğü İtalya’dan yana kullandı. İtalya’nın alt yaş milli takımlarında görev yapan Kean, A Milli Takım formasıyla ilk karşılaşmasına Kasım 2018’de çıktı. Kısa süre içinde ilk milli golünü kaydeden futbolcu, İtalya futbolunun gelecek vadeden santrforları arasında gösterildi. Kean, İtalya Milli Takımı formasıyla 26 karşılaşmada 13 gol kaydetti.

MOISE KEAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Moise Kean’ın ana mevkisi santrfor. Ceza sahasında gol arayan merkez forvet rolünün yanında, savunma arkasına koşular yapan hareketli bir hücum oyuncusu olarak da kullanılabiliyor. İtalyan futbolcu, sağ ve sol kanatta görev yapabilecek özelliklere sahip. Kanattan merkeze yaptığı koşular, geniş alandaki sürati ve fizik gücü, farklı hücum düzenlerine uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Kean, tek santrforlu sistemlerde ceza sahasının merkezinde oynayabildiği gibi çift forvetli dizilişlerde hareketli hücum oyuncusu rolünü de üstlenebiliyor.

MOISE KEAN’IN OYUN ÖZELLİKLERİ

Moise Kean’ın öne çıkan özelliklerinin başında atletizmi geliyor. Güçlü fiziği sayesinde rakip stoperlerle ikili mücadelelere girebilen oyuncu, geniş alan bulduğunda süratiyle etkili oluyor. Savunma arkasına yaptığı koşularla gol pozisyonlarına giren Kean, ceza sahası içinde tek vuruşlarla sonuç almaya çalışıyor. Sağ ayağını daha etkili kullanan futbolcu, sol ayağıyla da gol vuruşları yapabiliyor. Topla uzun süre oynamak yerine doğrudan kaleye yönelen bir profile sahip olan Kean, geçiş oyununa dayalı takımlarda daha yüksek etki gösterebiliyor.

MOISE KEAN’IN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Moise Kean’ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro. İtalyan santrfor, bu rakamla Fiorentina kadrosunun en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Kean’ın piyasa değeri, Fiorentina’daki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansın ardından önemli bir yükseliş gösterdi. Oyuncunun yaşı, Serie A tecrübesi ve İtalya Milli Takımı’nda forma giymesi de değerini artıran unsurlar arasında bulunuyor.

MOISE KEAN’IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Moise Kean’ın Fiorentina ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. İtalyan futbolcu, Floransa ekibine 9 Temmuz 2024 tarihinde katıldı ve sözleşmesini Ağustos 2025’te uzattı. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Kean’ın transferinde Fiorentina’nın belirleyeceği bonservis şartları önem taşıyor.

MOISE KEAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Moise Kean, profesyonel kariyerinde Juventus, Hellas Verona, Everton, Paris Saint-Germain ve Fiorentina formalarını giydi. İtalya’da Juventus, Hellas Verona ve Fiorentina; İngiltere’de Everton, Fransa’da ise Paris Saint-Germain adına mücadele eden Kean, Serie A, Premier League, Ligue 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi deneyimi kazandı. Farklı liglerde oynayan İtalyan futbolcu; Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Rafael Benitez, Raffaele Palladino ve Stefano Pioli gibi teknik direktörlerle çalıştı.

MOISE KEAN’IN KAZANDIĞI KUPALAR

Moise Kean, Juventus formasıyla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Paris Saint-Germain döneminde Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası kazanan İtalyan santrfor, genç yaşına rağmen farklı ülkelerde kupa kaldırma başarısı gösterdi. Juventus altyapısından başlayan kariyerini Fiorentina’da sürdüren Moise Kean, İtalya, İngiltere ve Fransa’daki deneyimiyle Avrupa futbolunun tanınan santrforlarından biri hâline geldi.

MOSE KEAN HAKKINDA BİLGİLER