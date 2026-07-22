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Türkiye-Kanada voleybol karşılaşmasının tarihi ve saati açıklandı

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, Kanada ile karşılaşacak. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu.

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Eklenme 22.07.2026 - 15:49
Güncellenme 22.07.2026 - 15:53
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi doğrultusunda çeyrek finale yükselirken, Kanada ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu kapsamda, Türkiye-Kanada voleybol çeyrek final karşılaşmasının 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11.00’da oynanacağı öğrenildi.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın TRT Spor’dan canlı yayınlanacağı öğrenildi.

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TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL KARŞILAŞMASININ TARİHİ

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda Kanada’yı 3-0 mağlup ederken, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11’ini kazandı.

FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde peş peşe 8’inci defa katılma başarısı gösteren Filenin Sultanları, VNL’de 2018’de 2’nci olmuş, 2021’de bronz madalya kazanmış ve 2023’te ise şampiyon olmuştu.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI KADROSU

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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