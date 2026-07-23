Zam geldi: YKS tercih danışmanı öğretmenlere ödenecek ücretler belli oldu

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci tercih dönemi heyecanı yaşamaya başladı. Bu kapsamda tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Tercih sürecinde ise okullara rehber öğretmen görevlendirmesi yapılırken, bu öğretmenler toplam 9 iş günü boyunca görevlendirildikleri okullarda YKS tercihlerinde görev alacak.

ÖĞRETMENLERE 45 SAAT EK DERS ÖDEMESİ

Bu süreçte öğretmenlerin günlüğü 5 saatten ek ders ücreti alacağı ve 9 iş günü kapsamında toplam 45 saat ek ders ödemesi, öğretmenlere 45 saat ek ders ödemesi yapılacağı öğrenildi.

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ÖDEMELERE NE KADAR ZAM GELDI?

Temmuz ayında TÜİK’in açıkladığı verilere göre memur maaşlarına 13,52 oranında zam gelirken, tercih danışmanlığı yapacak öğretmenlerin ödemelerine de bu oranda zam yapılacak.

ZAMLI ÖDEMELER NE KADAR?

Buna göre öğretmenler saati 219 liradan 9 iş günü kapsamında toplam 9.855 lira tutarında ödeme alacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Öğretmenlerin ödemeleri ağustos ayının ilk haftasında öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.