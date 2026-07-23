Sıradaki imza Tolu Arokodare’den! Trabzonspor transferde bombayı patlatacak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Trabzonspor , Felipe Augusto’nun Zenit ’e transferinin ardından forvet hattını güçlendirmek amacıyla Tolu Arokodare ile yeniden ilgilenmeye başladı.

, Felipe Augusto’nun ’e transferinin ardından forvet hattını güçlendirmek amacıyla ile yeniden ilgilenmeye başladı. Wolverhampton ’da yaşanan kriz sonucunda Arokodare, antrenmanlara katılmaktan men edildi ve sezon öncesi kampına dahil edilmedi; bu durum, oyuncunun kulüpteki geleceğinin belirsizleştiğini gösteriyor.

’da yaşanan kriz sonucunda Arokodare, antrenmanlara katılmaktan men edildi ve sezon öncesi kampına dahil edilmedi; bu durum, oyuncunun kulüpteki geleceğinin belirsizleştiğini gösteriyor. Trabzonspor, Arokodare için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayarak, yüksek bonservis bedeli ödemek yerine oyuncuyu kiralayarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Trabzonspor, Felipe Augusto’nun Zenit’e transferinin ardından forvet hattını güçlendirmek için yeniden Tolu Arokodare’ye yöneldi. Wolverhampton’da kadro planlamasının dışında kalan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlanıyor.

TRABZONSPOR’DA GÜNDEM YİNE AROKODARE

Felipe Augusto’yu 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında Zenit’e gönderen Trabzonspor, hücum hattındaki boşluğu doldurmak için çalışmalarına hız verdi.

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Bordo-mavili yönetim, daha önce transfer görüşmelerinde önemli mesafe aldığı Tolu Arokodare’yi yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmek istediği Nijeryalı santrfor için şartlar bir kez daha değerlendirilmeye başlandı.

Trabzonspor, Wolverhampton’da yaşanan son gelişmelerin ardından transferde yeni bir fırsat oluştuğunu düşünüyor.

WOLVERHAMPTON’DA AROKODARE KRİZİ

Wolverhampton’ın yeni teknik direktörü Cesar Peixoto, Tolu Arokodare’nin takımla antrenmana çıkmasını istemedi ve oyuncudan sahayı terk etmesini talep etti. Nijeryalı santrforun bu karara karşı çıkmasının ardından antrenman iptal edildi. Yaşanan gelişme sonrasında Wolverhampton yönetimi, Compton Park antrenman tesislerindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Arokodare’nin tesislere girişinin engellenmesi için özel tedbirler alınırken 25 yaşındaki futbolcu, Maidenhead United ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna da dahil edilmedi.

SEZON ÖNCESİ KAMPINA DA GÖTÜRÜLMEDİ

Tolu Arokodare, Wolverhampton’ın Portekiz’de gerçekleştirdiği sezon öncesi kampının kadrosuna alınmadı.

Teknik heyetin oyuncuyu takım çalışmalarının dışında bırakması, Nijeryalı santrforun İngiliz kulübündeki geleceğinin sona yaklaştığını gösteren gelişmelerden biri oldu.

Wolverhampton yönetiminin oluşan kriz sonrasında Arokodare’nin ayrılığına daha sıcak yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Trabzonspor, bu durumun transfer şartlarını kolaylaştırmasını bekliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Trabzonspor, Tolu Arokodare için Wolverhampton’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, doğrudan yüksek bir bonservis bedeli ödemek yerine oyuncuyu kiralayarak kadrosuna katmayı ve performansına göre bonservisini almayı planlıyor.

Arokodare’nin Wolverhampton ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam etmesi nedeniyle İngiliz ekibiyle yapılacak görüşmelerde satın alma opsiyonunun miktarı ve ödeme şartları belirleyici olacak.

TRANSFER NEDEN DAHA ÖNCE DURDU?

Trabzonspor, Tolu Arokodare transferi için daha önce önemli mesafe kaydetti. Taraflar arasındaki görüşmeler tamamlanma aşamasına kadar ilerledi. Ancak oyuncunun menajerinin transfer sürecinin son bölümünde farklı kulüplerle temasa geçmesi, Trabzonspor’un görüşmeleri durdurmasına neden oldu. Fiorentina ve Genoa da Nijeryalı santrforla ilgilendi ancak transfer sürecinden sonuç çıkmadı. Wolverhampton’da yaşanan yeni gelişmeler, Trabzonspor’un Arokodare dosyasını tekrar açmasını sağladı.

FATİH TEKKE TRANSFERİ İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, Tolu Arokodare’nin transfer edilmesini daha önce yönetime iletti. Nijeryalı santrforun fiziksel özellikleri, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliği, Trabzonspor’un hücum planına uygun görülüyor. Fatih Tekke’nin olumlu raporu doğrultusunda harekete geçen bordo-mavili yönetim, Wolverhampton ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Tolu Arokodare’nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Nijeryalı futbolcunun Wolverhampton ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. Uzun süreli kontratı ve güncel piyasa değeri, transfer görüşmelerinde İngiliz kulübünün elini güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor. Trabzonspor, bu nedenle bonservis transferi yerine satın alma opsiyonlu kiralama formülüne öncelik veriyor.

GENK’TE GOL KRALI OLDU

Tolu Arokodare, kariyerindeki çıkışı Genk formasıyla yaşadı. Nijeryalı santrfor, 2024-2025 sezonunda Belçika Ligi’nde attığı 21 golle gol kralı oldu. Tüm kulvarlarda çıktığı 39 resmi karşılaşmada 23 kez fileleri havalandırdı. Genk formasıyla gösterdiği performansın ardından Wolverhampton, Arokodare’nin transferi için 24 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

WOLVERHAMPTON’DA 38 MAÇA ÇIKTI

Tolu Arokodare, Wolverhampton formasıyla 38 resmi karşılaşmada görev aldı. Nijeryalı futbolcu bu maçlarda 6 gol kaydetti. Genk’te yakaladığı yüksek gol ortalamasını İngiltere’de sürdüremeyen Arokodare, sezon sonunda teknik heyetin kadro planlamasının dışında kaldı. Düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen oyuncunun Trabzonspor seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

SAVAŞÇI VE BİTİRİCİ FORVET

Tolu Arokodare’nin oyununda ilk dikkat çeken özellik fizik gücü. 1,97 metrelik boyuyla rakip stoperlere karşı üstünlük kurabilen Nijeryalı santrfor, hava toplarında etkili bir profil ortaya koyuyor. Ceza sahası içinde fiziksel avantajını kullanan futbolcu, tek vuruşlarda da sonuç üretebiliyor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabilen Arokodare, takım arkadaşlarının hücuma katılması için zaman kazandırabiliyor. Uzun toplarda hedef oyuncu olarak görev yapan santrfor, savunma arkasına yaptığı koşularla da pozisyon üretebiliyor.

TRABZONSPOR YENİ HAMLEYE HAZIRLANIYOR

Trabzonspor yönetimi, Wolverhampton’da yaşanan gelişmelerin ardından Tolu Arokodare transferi için yeni bir girişim yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İngiliz ekibine ileterek transferi kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor. Arokodare’nin düzenli forma giymek istemesi, Fatih Tekke’nin oyuncuyu kadrosunda görmeyi talep etmesi ve Paul Onuachu ile olan iletişimi, Trabzonspor’un transferdeki önemli avantajları arasında bulunuyor.

ONUACHU İLE GOL KRALLARI BULUŞABİLİR

Trabzonspor’un kadrosunda Süper Lig’in son gol kralı Paul Onuachu bulunuyor. 2,01 metre boyundaki Nijeryalı santrfor, 2025-2026 sezonunda ligde 21 gol atarak krallık yarışını zirvede tamamladı. Arokodare ise Genk formasıyla 2024-2025 sezonunda Belçika Ligi’nin gol kralı olmuştu. Transferin tamamlanması durumunda iki farklı ligde gol krallığı yaşayan Nijeryalı santrforlar Trabzonspor forması altında buluşacak.

TOLU AROKODARE KİMDİR?

Tam adı Toluwalase Emmanuel Arokodare olan futbolcu, 23 Kasım 2000 tarihinde Nijerya’nın Festac bölgesinde dünyaya geldi. 25 yaşındaki oyuncunun ana mevkisi santrfor. 1,97 metre boyundaki Arokodare sağ ayağını kullanıyor ve kariyerini İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers’ta sürdürüyor. Nijerya Milli Takımı’nda da forma giyen Arokodare, özellikle Genk döneminde ortaya koyduğu performansla Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken forvetlerinden biri hâline geldi.

FUTBOLA NİJERYA’DA BAŞLADI

Tolu Arokodare, futbola Nijerya’da başladı. Lagos’ta farklı genç takımlarda oynayan santrfor, gelişimini Box2Box Futbol Akademisi’nde sürdürdü. Avrupa’ya transfer olmadan önce Almanya ve Fransa’da farklı kulüplerin denemelerine katılan Arokodare, aradığı profesyonel kariyer fırsatını Letonya’da buldu. Genç oyuncu, Haziran 2019’da Valmiera’ya katılarak Avrupa futbolundaki ilk adımını attı.

AVRUPA’DAKİ İLK ADIM LETONYA’DA

Arokodare, Valmiera formasıyla kısa sürede takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.Fiziksel özelliklerinin yanında gol yollarındaki etkisiyle öne çıkan Nijeryalı forvet, Letonya’da geçirdiği ikinci sezonda gösterdiği performansla daha büyük liglerdeki kulüplerin transfer listesine girdi. Valmiera’daki çıkışının ardından kariyerini Almanya’da sürdürme fırsatı yakaladı.

KÖLN İLE BUNDESLIGA DENEYİMİ YAŞADI

Tolu Arokodare, 2020-2021 sezonunda Valmiera’dan Köln’e kiralandı. Alman ekibinde Bundesliga deneyimi yaşayan Nijeryalı futbolcu, yüksek rekabet nedeniyle düzenli ilk 11 oyuncusu olamadı. Daha çok maçların ilerleyen bölümlerinde kullanılan Arokodare, Almanya’daki döneminde golle tanışamadı. Bu süreç, oyuncunun fiziksel seviyesi yüksek bir ligde savunmacılara karşı mücadele etme ve üst düzey futbol temposuna uyum sağlama konusunda deneyim kazanmasına yardımcı oldu.

AMIENS’TE DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULDU

Köln döneminin ardından Fransa’ya geçen Tolu Arokodare, Amiens formasıyla Ligue 2’de görev yaptı. Fransız ekibinde daha düzenli süre bulan santrfor, ceza sahasındaki etkinliğini ve fizik gücünü geliştirdi. Amiens döneminde sergilediği performans, Belçika ekiplerinden Genk’in dikkatini çekti. Arokodare, Fransa’daki yaklaşık bir buçuk yıllık sürecinin ardından Ocak 2023’te Genk’e transfer oldu.

GENK’E TRANSFER OLDU

Tolu Arokodare, Genk’e katılmasının ardından Belçika futboluna kısa sürede uyum sağladı. İlk döneminde hücum rotasyonunda kullanılan Nijeryalı santrfor, kazandığı süreyle birlikte takımın merkez forvetlerinden biri hâline geldi. Fiziksel özelliklerini ceza sahası içindeki hareketliliğiyle birleştiren Arokodare, gol sayısını her sezon artırdı. Genk formasıyla gösterdiği gelişim, oyuncunun hem Nijerya Milli Takımı’na yükselmesini hem de Avrupa’nın önemli liglerinden kulüplerin ilgisini çekmesini sağladı.

BELÇİKA’DA GOL KRALI OLDU

Arokodare, kariyerinin en üretken dönemini 2024-2025 sezonunda yaşadı. Nijeryalı santrfor, Belçika Ligi’nde attığı 21 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 23 kez fileleri havalandırdı. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve savunma arkasına yaptığı koşularla Genk hücumunun merkezine yerleşen Arokodare, sezon sonunda İngiltere’ye transfer oldu.

24 MİLYON EUROYA WOLVERHAMPTON’A GİTTİ

Wolverhampton Wanderers, Tolu Arokodare’yi Eylül 2025’te Genk’ten kadrosuna kattı. İngiliz kulübü, Nijeryalı santrfor için yaklaşık 24 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Arokodare, Wolverhampton ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmada kontratın bir sezon daha uzatılmasını sağlayan opsiyon da yer aldı. İngiltere’ye transferi, Arokodare’nin profesyonel kariyerindeki en yüksek bonservisli geçiş oldu.

WOLVERHAMPTON’DA 38 MAÇA ÇIKTI

Tolu Arokodare, Wolverhampton Wanderers formasıyla geride kalan sezonda 38 resmi karşılaşmada görev yaptı. Nijeryalı santrfor bu müsabakalarda 6 gol kaydetti. Genk’te ulaştığı yüksek gol ortalamasını İngiltere’de sürdüremeyen oyuncu, buna rağmen takımın santrfor rotasyonunda önemli süre aldı. Arokodare’nin İngiltere’deki ilk sezonu, takımın genel performansındaki düşüş ve hücum hattındaki üretim sorunları nedeniyle Belçika döneminin gerisinde kaldı.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI’NDA FORMA GİYİYOR

Tolu Arokodare, Genk’te gösterdiği performansın ardından Nijerya A Milli Takımı’na yükseldi. İlk milli maçına Mart 2025’te çıkan santrfor, kısa süre içerisinde milli takım formasıyla ilk golünü de kaydetti. Fiziksel özellikleri ve hedef santrfor yapısı, oyuncunun Nijerya hücumundaki seçeneklerden biri olmasını sağladı. Arokodare, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile Nijerya Milli Takımı kadrosunda birlikte görev yaptı.

TOLU AROKODARE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Tolu Arokodare’nin ana mevkisi santrfor. Nijeryalı oyuncu, hücum hattının merkezinde görev yapan fiziksel bir forvet profiline sahip. 1,97 metrelik boyuyla rakip savunmacılara karşı hava toplarında üstünlük kurabiliyor. Arokodare, tek santrforlu sistemlerde ceza sahasının merkezinde kullanılabildiği gibi çift forvetli dizilişlerde fiziksel mücadeleyi üstlenen hedef oyuncu rolünü de oynayabiliyor.

TOLU AROKODARE’NİN OYUN ÖZELLİKLERİ

Tolu Arokodare’nin oyununda ilk dikkat çeken unsur fizik gücü. Rakip stoperlerle girdiği mücadelelerde kolay geri adım atmayan santrfor, uzun toplarda takımının hücum bölgesine yerleşmesine yardımcı oluyor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabilmesi, orta saha ve kanat oyuncularının hücuma katılması için zaman kazandırıyor. Arokodare, 1,97 metrelik boyunu hava toplarında etkili biçimde kullanıyor. Duran toplarda rakip ceza sahasında tehdit oluşturan oyuncu, yüksek toplarda hem gol vuruşu yapabiliyor hem de arkadaşlarına alan açabiliyor. Ceza sahası içerisinde doğrudan sonuca gitmeye çalışan Nijeryalı futbolcu, tek vuruşlarda ve yakın mesafeli pozisyonlarda etkili bir santrfor görüntüsü veriyor.

TOLU AROKODARE’NİN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Tolu Arokodare’nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Genk’te gol kralı olduğu sezonun ardından değeri yükselen Nijeryalı futbolcu, Wolverhampton kadrosunun piyasa değeri yüksek hücum oyuncuları arasında bulunuyor. Arokodare’nin yaşı, uzun süreli sözleşmesi ve farklı liglerde kazandığı deneyim, bonservis değerini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tolu Arokodare’nin Wolverhampton Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. İngiliz kulübünün sözleşmeyi bir sezon daha uzatma seçeneği bulunuyor. Bu opsiyonun kullanılması durumunda Nijeryalı santrforun kontratı 2030 yılına kadar devam edebilecek.

TOLU AROKODARE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tolu Arokodare, profesyonel kariyerinde Valmiera, Köln, Amiens, Genk ve Wolverhampton Wanderers formalarını giydi. Letonya’da başlayan Avrupa kariyerini Bundesliga ile sürdüren santrfor, Fransa’da düzenli forma şansı buldu. Belçika’da kariyerinin en yüksek gol sayılarına ulaşan Arokodare, ardından İngiliz futboluna geçti. Farklı ülkelerde ve oyun yapılarında kazandığı deneyim, 25 yaşındaki forvetin fiziksel özelliklerinin yanında taktik açıdan da gelişmesini sağladı.

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