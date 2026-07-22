Bruno Fernandes Galatasaray’a pahalı geldi! Transferde yeni hedef Brahim Diaz

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray , yaz transfer döneminde öncelikli hedeflerinden biri olarak Brahim Diaz 'ı belirlemiş olup, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etmeyi planlamaktadır.

, yaz transfer döneminde öncelikli hedeflerinden biri olarak 'ı belirlemiş olup, 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etmeyi planlamaktadır. Real Madrid , Brahim Diaz için 25 milyon euro bonservis bedeli talep etmekte, bu durumda Galatasaray ile arasında 10 milyon euroluk bir fark bulunmaktadır.

, Brahim Diaz için 25 milyon euro bonservis bedeli talep etmekte, bu durumda Galatasaray ile arasında 10 milyon euroluk bir fark bulunmaktadır. Brahim Diaz, gelecek sezonda daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya istekli olup, Galatasaray yönetimi bu durumu avantaja çevirmeye çalışmaktadır.

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’ı yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 25 yaşındaki hücum oyuncusu için 15 milyon euroluk teklif hazırladığı, Real Madrid’in ise 25 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

GALATASARAY’DA HEDEF BRAHIM DIAZ

Yeni sezonda Süper Lig’deki şampiyonluk serisini sürdürmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattındaki seçenekleri artırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, rotasını Real Madrid forması giyen Brahim Diaz’a çevirdi. Yönetim, çok yönlü hücum oyuncusunu yaz dönemindeki öncelikli transfer hedefleri arasına aldı.

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BRUNO FERNANDES MALİYETİ PLANI DEĞİŞTİRDİ

İspanyol basınındaki haberde, Galatasaray’ın Bruno Fernandes transferinde karşılaştığı yüksek maliyetin ardından planlarını Brahim Diaz üzerinde yoğunlaştırdığı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattına teknik kapasitesi yüksek ve birden fazla bölgede görev yapabilen bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor. Brahim Diaz’ın bu özellikleri nedeniyle transfer listesinde öne çıktığı kaydedildi.

GALATASARAY’DAN 15 MİLYON EURO

Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcunun bonservisi için yaklaşık 15 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılılar, transferi belirlenen bütçe sınırları içinde tamamlamak için Real Madrid ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin, teklifini İspanyol ekibine ileterek pazarlık sürecini ilerletmeyi planladığı aktarıldı.

REAL MADRID 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Real Madrid’in Brahim Diaz’ın transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi. Galatasaray’ın hazırladığı rakam ile İspanyol kulübünün beklentisi arasında 10 milyon euroluk fark bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve pazarlıkların bonservis bedeli üzerinden sürdüğü aktarıldı. Transferin seyri, Galatasaray’ın teklifini yükseltmesi veya Real Madrid’in talep ettiği rakamda indirime gitmesiyle şekillenecek.

SÜRE AVANTAJI VAR

Brahim Diaz’ın gelecek sezon daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncunun düzenli süre alma isteği, Galatasaray’ın transferdeki önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolcunun yaklaşımını da dikkate alarak uygun mali şartları oluşturmaya çalışıyor.

BRAHIM DIAZ KİMDİR?

Brahim Abdelkader Diaz, 3 Ağustos 1999 tarihinde İspanya’nın Malaga kentinde dünyaya geldi. 1,70 metre boyundaki ve 68 kilogram ağırlığındaki futbolcu, hücum hattında görev yapıyor. Transfermarkt tarafından ana mevkisi sağ kanat olarak gösterilen Diaz, iki ayağını da kullanabiliyor. Dar alandaki top kontrolü, yön değiştirme becerisi, driplingleri ve hücum hattındaki hareketliliğiyle öne çıkan oyuncu; kanatların yanı sıra hücumcu orta saha rolünde de kullanılabiliyor.

2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol ve 5 asist üreten futbolcu, sahada toplam 1.665 dakika kaldı.

La Liga’da 30 karşılaşmaya çıkan Diaz, 13 maça ilk 11’de başladı ve 17 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Lig sezonunu 1 gol ve 4 asistle tamamladı.

Fas ile 2026 Dünya Kupası’nda 6 karşılaşmada oynayan hücum oyuncusu, turnuvada 4 asist yaptı. Diaz, 2026 yılı içinde milli takımda çıktığı 14 karşılaşmada toplam 3 gol ve 4 asist üretti.