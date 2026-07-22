Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman?

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FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, bu yıl Çin’de gerçekleştiriliyor. Grup aşamasını başarıyla tamamlayarak üst üste sekizinci kez son 8 takım arasına adını yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk yolundaki ilk sınavını verecek. Karşılaşma için hazırlıkların sürdüğü Ay-yıldızlı ekibimizin çeyrek finaldeki rakibi ise Kanada. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman?

Türkiye Kanada voleybol maçı 23 Temmuz’da!

Kritik çeyrek final maçı 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. East Asian Games Dome salonunda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 11.00’de başlayacak. Maç yayın kanalı ise TRT Spor. TRT Spor’un yanı sıra S Sport ve S Sport Plus üzerinden de maç takip edilbilecek.

Türkiye turu geçerse rakibi kim olacak?

Türkiye, Kanada engelini aşarak adını yarı finale yazdırmayı başardığı takdirde bir sonraki turda Çin ile ABD eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Yarı final mücadeleleri 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Üçüncülük ve şampiyonluk maçları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Öte yandan finallerin diğer çeyrek final kanadında ise İtalya ile Hollanda, Brezilya ile de Japonya yarı final, final biletini almak için sahaya çıkacak.

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2018 yılından itibaren oynanan FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde (VNL) Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı istikrarlı bir grafiğe sahip. Geçmiş yıllarda ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük dereceleri elde eden ay-yıldızlılar, 2023 yılında ise namağlup bir performansla VNL şampiyonluğunu müzesine götürmüştü. Son iki sezondur turnuvayı altıncı sırada tamamlayan Filenin Sultanları, Çin’deki finallerde yeniden zirveye çıkarak altın madalyayı hedefliyor.