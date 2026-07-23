Galatasaray’dan Abdelhamid Ait Boudlal harekatı! Transfer için ilk adım atıldı

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Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için Rennes forması giyen Abdelhamid Ait Boudlal’i transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, 20 yaşındaki Faslı stoperin menajeriyle ilk teması kurarak oyuncunun maaş beklentisini sordu.

GALATASARAY’DA STOPER ARAYIŞI

Yeni sezonda Avrupa kupalarında başarılı olabilecek güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Savunma hattındaki alternatifleri artırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, genç ve gelişime açık stoperleri değerlendirmeye başladı. Yapılan çalışmaların ardından Rennes forması giyen Abdelhamid Ait Boudlal transfer listesine girdi. 20 yaşındaki Faslı savunmacının teknik heyetin beğendiği isimlerden biri olduğu ve oyuncunun gelişiminin yakından takip edildiği öğrenildi.

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MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray yönetimi, Abdelhamid Ait Boudlal’in transfer şartlarını öğrenmek için oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Görüşmede genç savunmacının Galatasaray’a yaklaşımı ve maaş beklentisi hakkında bilgi alındı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesinden gelecek yanıt doğrultusunda transfer sürecinin bir sonraki aşamasına geçecek. Galatasaray’ın öncelikle futbolcuyla mali şartlarda anlaşma zemini oluşturmayı, ardından Rennes ile bonservis görüşmelerine başlamayı planladığı belirtildi.

RENNES İLE MASAYA OTURULACAK

Abdelhamid Ait Boudlal’in Galatasaray’a olumlu yanıt vermesi durumunda sarı-kırmızılı yönetim, Rennes ile resmi görüşmelere başlayacak. Fransız ekibiyle yapılacak görüşmelerde bonservis bedeli, ödeme planı ve transferin diğer mali şartları ele alınacak. Oyuncunun Rennes ile uzun süreli sözleşmesinin bulunması, kulüpler arasındaki pazarlığın temel başlıklarından biri olacak. Galatasaray yönetimi, oyuncu cephesinin şartlarını netleştirmeden Rennes’e resmi teklif sunmayı düşünmüyor.

İSTANBUL’DAKİ HAZIRLIK MAÇI KRİTİK

Rennes’in Galatasaray ile İstanbul’da oynayacağı hazırlık karşılaşması, Abdelhamid Ait Boudlal transferi açısından önemli bir görüşmeye sahne olabilir. İki kulübün yöneticilerinin hazırlık maçı sırasında bir araya gelerek genç stoperin durumunu değerlendirmesi gündemde bulunuyor. Galatasaray’ın oyuncudan olumlu yanıt alması hâlinde İstanbul’daki karşılaşma sırasında Rennes yönetimiyle doğrudan temas kurabileceği kaydedildi.

U23 KONTENJANINA UYGUN

Abdelhamid Ait Boudlal’in 20 yaşında olması, Galatasaray’ın transfere yönelik ilgisini artıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Faslı futbolcunun U23 kontenjanına uygun olması, sarı-kırmızılıların yabancı oyuncu planlamasında ek avantaj sağlıyor. Galatasaray yönetimi, genç savunmacıyı hem kısa vadede kadro derinliğini artırabilecek hem de uzun vadede değer kazanabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor. Boudlal’in yaşı ve gelişim potansiyeli, transferin sportif planlamanın yanı sıra yatırım yönünü de güçlendiriyor.

TRANSFERDE OYUNCUNUN YANITI BEKLENİYOR

Galatasaray, Abdelhamid Ait Boudlal transferinde öncelikle oyuncu cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Maaş şartlarında anlaşma zemini oluşması durumunda sarı-kırmızılı yönetim, Rennes ile bonservis pazarlığına başlayacak. İstanbul’da oynanacak hazırlık karşılaşması sırasında iki kulüp arasında doğrudan görüşme yapılması da transfer sürecini hızlandırabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.

ABDELHAMID AIT BOUDLAL KİMDİR?

Abdelhamid Ait Boudlal, 16 Nisan 2006 tarihinde Fas’ın Marakeş kentinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki futbolcu, savunmanın merkezinde görev yapıyor. 1,90 metre boyundaki Boudlal’ın ana mevkisi stoper. Sağ ayağını kullanan genç oyuncu, kariyerini Fransa temsilcisi Rennes’de sürdürüyor. Faslı savunmacı, fiziksel kapasitesi, hava toplarındaki etkinliği ve savunmadan oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen sahip olduğu boy ve atletizm, ikili mücadelelerde avantaj kazanmasını sağlıyor.

FUTBOLA KAC MARRAKECH’TE BAŞLADI

Abdelhamid Ait Boudlal’ın futbol yolculuğu 2012 yılında KAC Marrakech altyapısında başladı. Doğduğu şehrin takımında üç yıl eğitim alan Boudlal, 2015 yılında Fas futbolunun önemli oyuncu yetiştirme merkezlerinden Mohammed VI Futbol Akademisi’ne geçti. Genç savunmacı, futbol eğitiminin büyük bölümünü bu akademide aldı. Teknik ve fiziksel gelişimini burada sürdüren oyuncu, savunmanın merkezindeki performansıyla Fas’ın alt yaş milli takımlarına yükseldi.

MOHAMMED VI FUTBOL AKADEMİSİ’NDE YETİŞTİ

Abdelhamid Ait Boudlal, Mohammed VI Futbol Akademisi’nde 2015 ile 2024 yılları arasında forma giydi. Savunma pozisyon bilgisi, uzun pasları ve hava toplarındaki gücüyle öne çıkan Boudlal, akademinin dikkat çeken oyuncuları arasına girdi. Fas’ın alt yaş milli takımlarında kazandığı uluslararası turnuva deneyimi, genç futbolcunun Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmesini sağladı. Boudlal, akademide geçirdiği dokuz yıllık dönemin ardından profesyonel kariyerine Avrupa’da devam etme kararı aldı.

RENNES’E TRANSFER OLDU

Abdelhamid Ait Boudlal, 2 Temmuz 2024 tarihinde Mohammed VI Futbol Akademisi’nden Rennes’e transfer oldu. Faslı oyuncu, Fransız kulübüyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Boudlal, Rennes’e katıldığında 18 yaşındaydı. Genç stoper, Fransa’daki ilk döneminde Rennes’in A takımı ve rezerv takım kadrolarında yer aldı. Avrupa futbolunun fiziksel ve taktik yapısına uyum sağlaması için gelişimi yakından takip edildi.

AMIENS’E KİRALANDI

Rennes, Abdelhamid Ait Boudlal’ın düzenli forma süresi kazanması amacıyla genç oyuncuyu 3 Şubat 2025 tarihinde Amiens’e kiraladı. Faslı savunmacı, sezonun ikinci bölümünü Fransa Ligue 2’de geçirdi. Amiens formasıyla profesyonel futbolun rekabetçi yapısına uyum sağlayan Boudlal, savunmanın merkezinde görev aldı. Amiens dönemi, genç oyuncunun ikili mücadele, pozisyon alma ve savunma organizasyonu konusunda deneyim kazanmasına katkı sağladı. Boudlal, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Rennes’e geri döndü.

RENNES KADROSUNDA YERİNİ ALDI

Abdelhamid Ait Boudlal, Amiens’teki kiralık döneminin ardından Rennes’in A takım kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu, Ligue 1’de bulduğu sürelerle üst düzey lig deneyimi kazanmaya başladı. Savunmanın merkezinde görev yapan Boudlal, performansıyla takımın rotasyonundaki seçeneklerden biri hâline geldi. Faslı stoper, Rennes formasıyla sergilediği performansın ardından piyasa değerini kısa sürede yükseltti. Kulübe katıldığı dönemde gelişim oyuncusu olarak değerlendirilen Boudlal, düzenli süre buldukça Avrupa’daki genç savunmacılar arasında öne çıktı.

2025-2026 SEZONU İSTATİSTİKLERİ

Abdelhamid Ait Boudlal, 2025-2026 sezonunda kulüp ve milli takım düzeyinde toplam 38 karşılaşmada forma giydi. Genç stoper bu maçlarda 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Savunma oyuncusu olmasına rağmen toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı. Boudlal, sezon boyunca savunmanın merkezinde görev yaptı. Genç oyuncu, Ligue 1’de kazandığı sürelerle Fransa’nın en üst düzey futbol organizasyonunda deneyim elde etti.

FAS’IN ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Abdelhamid Ait Boudlal, Fas’ın farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarında forma giydi. Fas U17 takımında uluslararası turnuva deneyimi yaşayan savunmacı, daha sonra U20 ve U23 seviyelerine yükseldi. Genç futbolcu, Fas U23 Milli Takımı’nda da görev aldı. Boudlal, alt yaş kategorilerindeki performansının ardından Fas A Milli Takımı kadrosunda yer alma fırsatı yakaladı. Milli takım süreci, oyuncunun uluslararası tecrübe kazanmasını ve gelişimini hızlandırmasını sağladı.

U17 DÜNYA KUPASI’NDA DİKKAT ÇEKTİ

Abdelhamid Ait Boudlal, Fas U17 Milli Takımı’nın önemli oyuncuları arasında yer aldı. Savunmanın merkezindeki performansıyla öne çıkan genç futbolcu, ülkesinin uluslararası gençlik turnuvalarındaki kadrolarında düzenli olarak görev yaptı. Boudlal’ın milli takım seviyesinde kazandığı turnuva deneyimi, Rennes transferinde etkili olan kariyer basamaklarından biri oldu.

ABDELHAMID AIT BOUDLAL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Abdelhamid Ait Boudlal’ın ana mevkisi stoper. Savunmanın merkezinde görev yapan genç oyuncu, özellikle fiziksel mücadelelerde ve hava toplarında etkili bir profil ortaya koyuyor. 1,90 metrelik boyu, duran toplarda hem savunmada hem de hücumda avantaj sağlıyor. Sağ ayağını kullanan Boudlal, savunmadan pasla çıkışlarda görev alabiliyor. Uzun paslarla oyun yönünü değiştirebilmesi, genç savunmacının öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

ABDELHAMID AIT BOUDLAL’IN OYUN ÖZELLİKLERİ

Abdelhamid Ait Boudlal, fizik gücü yüksek bir merkez savunma oyuncusu olarak öne çıkıyor. Rakip forvetlerle girdiği ikili mücadelelerde boy ve atletizm avantajını kullanan oyuncu, hava toplarında etkili olabiliyor. Ceza sahası içindeki savunma pozisyonlarında fiziksel özelliklerinden yararlanıyor. Genç stoper, savunma arkasına gönderilen toplara müdahale edebilecek sürate sahip. Topu kazandıktan sonra kısa paslarla oyun kurabildiği gibi uzun toplarla hücum yönünü de değiştirebiliyor. Boudlal’ın yaşı nedeniyle gelişime açık olan alanları bulunmasına rağmen fiziksel özellikleri ve üst düzey lig deneyimi, potansiyelini artırıyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Abdelhamid Ait Boudlal’ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Faslı savunmacının piyasa değeri, Rennes’de kazandığı süre ve gösterdiği gelişimin ardından yükseldi. Boudlal, bu değerle kendi yaş grubundaki dikkat çeken merkez savunma oyuncuları arasında yer alıyor. Genç oyuncunun yaşı, uzun süreli sözleşmesi ve gelişim potansiyeli, bonservis değerini artıran başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

RENNES İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Abdelhamid Ait Boudlal’ın Rennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Faslı futbolcu, Fransız kulübüne 2 Temmuz 2024 tarihinde katıldı. Uzun süreli kontratı nedeniyle oyuncunun transferinde Rennes’in belirleyeceği mali şartlar önem taşıyor. Boudlal’ın genç yaşı ve yükselen piyasa değeri, Fransız kulübünün oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmesini sağlıyor.

ABDELHAMID AIT BOUDLAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Abdelhamid Ait Boudlal, altyapı kariyerinde KAC Marrakech ve Mohammed VI Futbol Akademisi formalarını giydi. Profesyonel kariyerine Rennes’de başlayan genç savunmacı, düzenli süre kazanması amacıyla Amiens’e kiralandı. Kiralık döneminin ardından Rennes’e geri dönen Boudlal, kariyerini Fransız ekibinde sürdürüyor. Fas’ta başlayan futbol yolculuğunu Fransa’ya taşıyan genç stoper, kısa kariyerine Ligue 1, Ligue 2 ve uluslararası milli takım deneyimleri sığdırdı.

GELECEK VADEDEN BİR SAVUNMA PROFİLİ

Abdelhamid Ait Boudlal, genç yaşı, fiziksel özellikleri ve Avrupa futbolunda kazandığı deneyimle gelecek vadeden stoperlerden biri olarak değerlendiriliyor. Mohammed VI Futbol Akademisi’nde aldığı eğitimi Fransa’da geliştiren Faslı futbolcu, Amiens’teki kiralık döneminin ardından Rennes kadrosunda forma şansı buldu. Boudlal’ın 1,90 metrelik boyu, sağ ayaklı olması, savunmanın merkezindeki fizik gücü ve 12 milyon euroluk piyasa değeri, genç futbolcuyu transfer döneminin dikkat çeken savunma oyuncularından biri hâline getiriyor.

ABDELHAMID AIT BOUDLAL HAKKINDA