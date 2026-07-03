Dünya Kupası’nda masal gecesi: Yeşil Burun Adaları, Arjantin karşısında mucize peşinde

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Arjantin , FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile 4 Temmuz 2026 tarihinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşılaşacak.

, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 turunda ile 4 Temmuz 2026 tarihinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçın favorisi Arjantin olmasına rağmen, Yeşil Burun Adaları Cumhurbaşkanı José Maria Neves , takımının galip geleceğine dair iddialı açıklamalarda bulundu.

olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı , takımının galip geleceğine dair iddialı açıklamalarda bulundu. Turnuvanın en golcü oyuncusu olan Lionel Messi, bu mücadelede de ilk 11'de yer alması bekleniyor ve rekorunu geliştirebilir.

Dünya Kupası’nda Son 16 turuna yükselen bir başka ekip Miami’de belli olacak. Lionel Messi önderliğinde turnuvada oldukça iddialı şekilde ilerleyen Arjantin, 530 bin nüfusuyla kupanın mucizelerinden birisine imza atan Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Maçın favorisi her ne kadar Arjantin olsa da kimi futbolseverler Yeşil Burun Adaları’nın turnuvanın en büyük sürprizine imza atabileceğini düşünüyor.

Arjantin – Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 turu maçında Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü TSİ 01.00’de Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haber Devam Ediyor

Messi rekoru geliştirebilecek mi?

Turnuvanın son şampiyonu Arjantin’in en büyük kozu, şüphesiz Lionel Messi olacak. Attığı 19 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olan Messi’nin Yeşil Burun Adaları mücadelesinde de ilk 11 başlaması bekleniyor.

Yeşil Burun Adaları oldukça iddialı: ‘’Kendi kaderimizi yazacağız’’

Karşılaşma öncesinde Yeşil Burun Adaları cephesinden gelen açıklamalar da dikkat çekti. Ülke Cumhurbaşkanı José Maria Neves, BBC’ye yaptığı değerlendirmede takımına olan güvenini dile getirerek, “Korkumuz yok, Arjantin’i 1-0 yenerek kendi kaderimizi yazacağız” ifadelerini kullandı.

Masalın devamı gelecek mi?

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımlarından Arjantin ile tarihinin ilk Dünya Kupası tecrübesini yaşayan Yeşil Burun Adaları arasındaki bu randevuya sosyal medyada, “Davud ile Calut” olarak adı veriliyor.

Bakalım masal devam edecek mi, yoksa son şampiyonun yürüyüşü sürecek mi?