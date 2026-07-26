Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’te görüşülecek

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Meclis’te yeni hafta eğitimden adalete kadar birçok önemli düzenleme için mesai yapacak. Genel Kurul’a gelecek ilk konunun yükseköğretim alanında yapılacak değişiklikleri içeren kanun teklifi olacağı tahmin ediliyor. Teklif kapsamında üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden eğitim hakkı kazanması bekleniyor. Ek olarak sağlık eğitimi alan bazı öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmesinin de önü açılacak.

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e geliyor

AK Parti’nin hazırladığı Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklif, Meclis Genel Kurul’da masaya yatırılacak. Düzenlemenin resmileşmesi halinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim sırasında çeşitli sebeplerden dolayı üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim görme hakkı sağlanacak.

Teorik eğitimlerini tamamlamalarına karşın aday hekimlik hakkı elde edemeyen öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmesine dair hükümler de teklif içinde yer alıyor.

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Akademisyen ve vakıf üniversitelerine yeni düzenlemeler

Kanun teklifi içerisinde vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci sayısının artırılmasına yönelik adımların atılması da yer alıyor. Öte yandan deneyimli akademisyenlerin görev süresinin uzatılması için de emeklilik yaşının 67’den 72’ye çıkarılması planlanıyor.

Devlet üniversitelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında kampüs, akademik birim ve eğitim programı açılabilmesi de teklifle beraber hayata geçecek konulardan birisi oldu.

Bilimsel etik ihlallerine yaptırım gelecek

Teklif kapsamında akademik çalışmaları başkalarına hazırlatarak diploma veya akademik unvan elde ettiği tespit edilen kişilerin üniversite öğretim mesleğinden çıkarılması planlanıyor. Bu şekilde edinilen akademik unvan ve diplomaların da iptal edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan öğretim elemanı konusunda yaşanan eksikliğin giderilmesi konusunda 48 devlet üniversitesine profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları ihdas edilmesi planlanıyor.

18 yaş altındaki çocuklara yönelik düzenleme geliyor

Yükseköğretim teklifi haricinde bir diğer önemli konu da çocuklara yönelik ceza düzenlemeleri olacak. Genel Kurul’un gündemine gelmeye hazırlanan teklifteki söz konusu hükümlere göre, 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklar açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardaki üst sınırın 28 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Taslakta ‘’Suça sürüklenen çocuk’’ ifadesi yerine ‘’Adli süreçteki çocuk’’ tanımıyla değiştirilmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye düzenlemesine son şekil verilecek

Meclis’te bir süredir gündemde olan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yeni yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Konuya ilişkin teklifin son şeklinin verilmesinin Meclis’in tatile girmeden bitirileceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler, salı ve çarşamba günlerinde grup toplantılarını yapacak.