YKS ve LGS sonrası açıklandı: İşte burs veren kurumlar listesi

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YKS ve LGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencileri tercih heyecanı sararken burs veren kurumlar da araştırılmaya başlandı.

guncel-egitim.org’un haberine göre ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için yeni burs programları duyuruldu. Buna göre burs veren kurumlar ve burs detayları şu şekilde:

Teknoloji ve İnsan Derneği (TEKİNDER): Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alan, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere on ay boyunca burs verirken, başvuruların Temmuz-Ağustos döneminde alındığı öğrenildi.

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Mehmet Esra Cansız Vakfı: Lisans öğrencilerine 9 ay boyunca burs desteği verilecek. Başvurular Ağustos-Eylül döneminde yapılacak.

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Zeray Vakfı: Ortaöğretim ve lisans öğrencilerine burs desteği sağlanacak. Başvurular Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde online olarak yapılacak.

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Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı: Ankara’da yer alan yüksek öğretim kurumlarında eğitim alan lisans öğrencilerine 9 ay boyunca burs verilecek. Bu kapsamda başvurular Temmuz-Eylül döneminde alınacak.

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Yazılım Test ve Kalite Derneği: Mühendislik alanında eğitim alan lisans öğrencilerine 10 ay boyunca burs verilecek. Başvurular Temmuz-Ağustos döneminde yapılacak.

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Şentürk Çalık Vakfı: Lisans öğrencilerine yönelik burs desteği sağlanacak. Başvurular Temmuz-Ağustos döneminde online olarak yapılacak.

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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu: İstanbul’da, İstanbul’daki üniversitelerde eğitim alan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs verilecek. Başvurular Temmuz-Eylül döneminde alınacak.

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Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV): İlkokul, orta öğrenim, lisans öğrencilerine on ay boyunca burs desteği verilecek ve başvurular Ağustos-Eylül döneminde alınacak.

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Fatih Gençlik Vakfı: İstanbul ve Konya’da ikamet eden lise ve ön lisanslı öğrencilerine 8 ay boyunca burs verilecek ve başvurular Ağustos-Eylül döneminde alınacak.

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Türkmen Bilim ve Sanat Vakfı: Lisans ve lisansüstü öğrencilerine 8 ay boyunca burs verilecek ve başvurular Temmuz-Ağustos döneminde yapılacak.

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Türkiye Eğitim Vakfı (TEV): Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine 9 ay boyunca burs verilecek ve başvurular Ağustos-Kasım döneminde alınacak.

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