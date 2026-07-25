Tarım ve Orman Bakanlığı’na 1.874 personel alımı yapılacak

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Kırsal kalkınmayı desteklemek, gıda güvenliğini sağlamak adına Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni bir personel alımı başlatıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan yeni alım kapsamında, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine tabi toplam 1.874 sözleşmeli kamu görevlisi istihdam edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 27 Temmuz’da başlıyor

Adayların merakla beklediği Tarım Ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026 başvuru takvimi netlik kazandı. Başvurular 27 Temmuz’da başlayacak ve 9 Ağustos 2026’da sona erecek. Adayların bu tarihler arasında başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. başvurular ise e-Devlet aracılığı ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak ve sadece dijital başvurular kabul edilecek. 1.874 personel alımı şartları ise şöyle;

Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel idari şartların karşılanması

Lisans programlarından mezun olanların 2024 KPSS P3 puan türünden en az 50 puan almak

Ön lisans mezunlarının ise 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan elde etmiş olmak

Toplam 1.874 kişilik pozisyon için en yüksek pay ziraat ve hayvancılık alanlarına ayrılırken, teknik ve idari birimlere de ciddi sayıda kontenjan tanımlandı. 1.874 personel alımında kontenjanın dağılımı ise şöyle;