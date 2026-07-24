Özgür Özel net konuştu: Mansur Yavaş yeni partiye geçecek mi?

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yeni Parti , Özgür Özel liderliğinde Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısı ile resmi faaliyetlerine başlamıştır.

, liderliğinde Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısı ile resmi faaliyetlerine başlamıştır. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin partiye katılımına dair belirsizlikleri değerlendirerek, "Yeni Parti'de yer almıyorum" demeyen herkesin kabul edileceğini belirtmiştir.

ve gibi isimlerin partiye katılımına dair belirsizlikleri değerlendirerek, "Yeni Parti'de yer almıyorum" demeyen herkesin kabul edileceğini belirtmiştir. Partinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana muhalefet konumunu üstleneceği ve halkın taleplerini bütçe görüşmelerinde duyuracakları ifade edilmiştir.

Türk siyasetinde Yeni Parti resmen faaliyetlerine başladı. Anadolu Kulübü’nde gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Genel Başkan Özgür Özel, kamuoyunda geniş yankı bulan soruları yanıtladı. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Yeni Parti’ye geçip geçmeyeceği merak edilirken Özel bu konuda net konuştu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Yeni Parti’ye geçecek mi?

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Yeni Parti’ye geçecek mi sorusu partinin kurulduğu ilk andan itibaren merak edilmeye başlandı. Yavaş’ın en başından net bir tutum içinde olduğunu belirten Özel, “Bize ‘Yeni Parti’de yer almıyorum’ demeyen her ismi yanımızda kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti’nin parlamentodaki temsil gücüne dikkat çeken Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup dengelerine uygun şekilde hareket edeceklerini beyan etti. Salı günü sabah saatlerinde basına kapalı grup toplantısını gerçekleştireceklerini duyuran Özel, aynı gün saat 15.00 itibarıyla Meclis çatısı altında ana muhalefet konumunu resmen üstleneceklerini duyurdu. Siyasi engellere karşı bir “yedek parti” hazırlığının da bulunduğunu aktaran Özel, bütçe görüşmelerinde halkın sesini gür bir şekilde duyuracaklarını belirtti.

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Özel açıklamalarında şunları söyledi;

“Partimizden istifalarımızı verip önce İçişleri Bakanlığına sonra Yargıtay’a, TBMM Başkanlığına başvurularımızı yaptık. Anadolu Kulübü’nde Atatürk’ün talimatları ile kurulmuş bu kulübün 100. yılında toplandık ve Yeni Partimizin emeklilerin, çiftçilerin, gençlerin, kadınların, Atatürkçülerin Yeni Partisinin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Mansur Yavaş’ın durumu ilk günden beri nettir. ‘Ben Yeni Parti’de yokum’ demeyen herkesi yanımızda biliyoruz. Şu anda Belediye Meclis üyelerinin, Belediye Başkanlarının durumu noktasında bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Kimse kimseyi neden katılmadın diye suçlamasın. Bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşımasına engel olacak her hesabı boşa çıkartacak hesabımız var. Yürüyüşümüz iktidara doğru devam edecek. Ayrıca Yeni Parti’nin yeni siyaset anlayışı halkla birlikte siyaset olacak.”