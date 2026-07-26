Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının tarihi ve saati açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Bursaspor , 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakhtar Donetsk ile bir maç yapacaktır.

, 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile bir maç yapacaktır. Karşılaşma, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Maç, TRT Spor kanalından şifresiz yayınlanacak ve Bursa Atatürk Spor Kompleksi, Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir.

2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başta Bursasporlu taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Bu kapsamda karşılaşmanın 26 Temmuz 2026 Pazar günü, bugün saat 19.00’da oynanacağı öğrenildi.

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BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.

BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK KARŞILAŞMASI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi, Matlı Stadyumu’nda oynanacak.