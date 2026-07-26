Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının tarihi ve saati açıklandı

2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başta Bursasporlu taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Bu kapsamda karşılaşmanın 26 Temmuz 2026 Pazar günü, bugün saat 19.00’da oynanacağı öğrenildi.
BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?
Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.
BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK KARŞILAŞMASI NEREDE OYNANACAK?
Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi, Matlı Stadyumu’nda oynanacak.