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Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının tarihi ve saati açıklandı

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının tarihi ve saati açıklandı.

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Eklenme 26.07.2026 - 13:12
Güncellenme 26.07.2026 - 13:14

2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başta Bursasporlu taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Bu kapsamda karşılaşmanın 26 Temmuz 2026 Pazar günü, bugün saat 19.00’da oynanacağı öğrenildi.

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BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı TRT Spor’dan şifresiz yayınlanacak.

BURSASPOR-SHAKHTAR DONETSK KARŞILAŞMASI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor-Shakhtar Donetsk maçı Bursa Atatürk Spor Kompleksi, Matlı Stadyumu’nda oynanacak.

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