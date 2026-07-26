Yargıtay’dan emsal karar: Şans oyunu oynayan eş değil karşı taraf ağır kusurlu sayıldı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yargıtay Hukuk Genel Kurulu , 43 yıllık evliliğin ardından açılan boşanma davasında, erkeği az kusurlu, kadını ise ağır kusurlu bulmuştur.

, 43 yıllık evliliğin ardından açılan boşanma davasında, erkeği az kusurlu, kadını ise ağır kusurlu bulmuştur. Mahkeme, kadının eşine hakaret ettiği, eve misafir kabul etmediği ve sık sık eşya değiştirdiği gibi davranışlarının boşanmaya yol açtığını belirlemiştir.

Kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirken, erkek lehine toplam 10 bin lira tazminata hükmedilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 43 yıllık evliliğin ardından açılan boşanma davasında emsal niteliğinde bir karar verirken, şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği az kusurlu, eve misafir kabul etmeyen, sürekli eşya değiştiren, eşini evden kovan ve hakaret eden kadını ise ağır kusurlu buldu.

EŞLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

Yargıtay’ın verdiği kararın temelinde emekli öğretmen bir kadının açtığı boşanma davası yattı. Buna göre kadın, memur emeklisi eşinin kumar bağımlısı olduğunu, evin faturalarını ödemediğini ve kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Ayrıca erkek ise evlilik birliğinin bozulmasına eşinin davranışlarının yol açtığını öne sürdü.

MAHKEME KADINI AĞIR KUSURLU BULDU

Aile Mahkemesi, erkeğin şans oyunları oynadığını ve borçlarını ödemediğini belirlerken, kadının da eşinin ailesiyle görüşmesinin önüne geçtiğini, eve misafir kabul etmediğini, sık sık ev eşyalarını değiştirerek masraf yaptığını ve eşine hakaret ettiği gerekçesiyle kadını ağır kusurlu buldu ve tarafların boşanmasına karar verdi.

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KADININ TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Aynı zamanda, kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirken, erkek lehine ise 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi olmak üzere toplam 10 bin lira tazminata hükmedildi.

YARGITAY, MAHKEMENİN KARARINI YANLIŞ BULDU

Öte yandan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, dosyanın istinaf ve temyiz süreçlerinden sonra son incelemeyi yaparken, Bölge Adliye Mahkemesi’nin tarafları eşit kusurlu sayan kararını yanlış buldu.

ERKEK HAFİF, KADIN AĞIR KUSURLU

Kurul, tanık ifadelerinde yer alan çelişkiler yüzünden erkeğe yöneltilen bazı kusur iddialarının kanıtlanmadığına vurgu yaparak, kadının hakaret etmesi, eşini evden kovması, yatakları ayırması, eve misafir gelmemesi ve sürekli eşya değiştirerek gereksiz masraf çıkarmasının boşanmaya yol açan olaylarda daha ağır kusur olduğuna karar verdi.

Bu kapsamda erkek lehine karar verilen tazminat kararının hukuka uygun olduğuna hükmedildi.