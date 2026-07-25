Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı: Bugün 21 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu paylaşırken, ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceğini aktardı.

21 YIL SONRA BİR İLK

Yağışlı havayla beraber sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına gerilerken, 25 Temmuz gününün bugün son 21 yılın en serin Temmuz günü olduğu öğrenildi.

YAĞIŞLAR AFETE DÖNÜŞEBİLİR

Ayrıca meteoroloji uzmanları, beklenen yağışların afete dönüşebileceğine vurguladı. Meteoroloji uzmanları, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olmasının beklendiğini, özellikle Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere pek çok bölgede sel ve su baskını tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

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KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Buna göre, Marmara Bölgesi’nin güney ve doğusuyla, Doğu Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatı kesimi ve bazı çevre kentlerde kuvvetli yağışın etkili olması beklenirken, batı ve Orta Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Ordu çevrelerinde yağışın çok daha kuvvetli ve şiddetli olacağı düşünülüyor.

DERELER TAŞABİLİR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Marmara Bölgesi’nde İstanbul’da dahil olmak üzere şiddetli bir yağışın etkili olacağını düşünüyoruz. Cumartesi öğle saatleri itibarıyla Karadeniz sahil bölgesi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Giresun’a kadar olan kesimde çok şiddetli yağış olacak. Buralardaki derelerin taşma riski yüksek ve afete dönüşme ihtimali bulunuyor.”