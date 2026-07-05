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Kırkpınar Ağası olunca ne oluyor? Neden bu kadar yüksek para ödeniyor?

Türkiye’de gündem Kırkpınar'da Ağalık. Kırkpınar Ağası olunca ne oluyor, ağalık ihalesi nasıl yapılır ve ağalar para kazanıyor mu? İşte asırlık unvanın tüm detayları.

Kırkpınar Ağası Ufuk Üzünlü
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Eklenme 05.07.2026 - 21:35
Güncellenme 05.07.2026 - 21:37
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Bu yıl 665. kez düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, er meydanındaki pehlivanların mücadelesi kadar ağalık ihalesiyle de gündemde yer aldı. “Kırkpınar Ağası” olmak isteyenlerin yüksek paralar ödemesiyle bugün sosyal medyada Kırkpınar Ağası olmanın getirdiği avantajlar ve neden bu kadar yüksek bedellerin ödendiği konuşulmaya başlandı.

Kırkpınar ağalık ihalesi nedir ve nasıl yapılır?

Kırkpınar Ağası, her yıl Edirne Belediyesi tarafından Er Meydanı’nda düzenlenen açık artırma  ile belirlenir. Başpehlivanlık final müsabakasından hemen önce gerçekleştirilen bu ihalede, ortaya sembolik bir koç konur ve koça fiyat verilir. Koç için en yüksek teklifi veren kişi ise ağa olur.  Bu yıl ağa Ufuk Üzünlü olurken iş insanı gelecek yıl için de ihaleye katıldı. İhalede 46.666.666 TL teklif veren Üzünlü, gelecek yılın da Kırkpınar Ağası oldu.

Kırkpınar Ağası olunca para kazanılıyor mu?

Kırkpınar Ağası olmanın herhangi bir maddi getirisi bulunmuyor. Ağa olan kişi, güreşlerin ev sahibi olarak manevi ev sahipliği yapmaktadır. Güreşlerin yönetiminde yer alan ağa, ödüller, karşılaşmalar ve sponsorlarla ilgili söz sahibi olur. Güreş boyunca da özel kıyafetler giyerek onursal bir görev olarak kabul edilen Kırkpınar Ağası misyonunu üstlenir. Ağa olan kişi, turnuva boyunca yemekler, ikramlar, tanıtım harcamaları gibi pek çok ödeme kalemini üstlenir. Bir kişi 3 yıl üst üste Kırkpınar Ağası olarak seçilirse altın kemer sahibi olur.

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