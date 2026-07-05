Süper Lig fikstür ne zaman çekiliyor? TFF 2026-2027 kura çekimi tarihi

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Türk futbolunda hareketli bir yaz transfer dönemi geçiyor. Diğer yanda ise gözler 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu planlamasına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni sezonun genel çerçevesi ve başlangıç dönemlerine dair adımlar atılırken, en çok merak edilen Süper Lig fikstür ne zaman çekiliyor sorusu oldu.

TFF kura çekimi ne zaman yapılacak?

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu fikstür çekiminin tam günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 9 Temmuz olarak ilan edildi.

TFF’nin geçmiş yıllardaki tarihler baz alındığında yeni sezonun fikstür çekiminin Temmuz ayının ikinci haftası içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kura çekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri bünyesinde yapılacak.