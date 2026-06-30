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Bursa’da yangın! Bursa Tarihi çarşıda yangın çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir mobilya mağazasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Mobilya mağazası tarihi çarşıda yer alıyor.

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Eklenme 30.06.2026 - 10:31
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Bursa’da sabah saatlerinde paniğe neden olan bir yangın meydana geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. Yangından yükselen dumanların kentin farklı noktalarından görüldüğü öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

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Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Alevlere müdahale sürüyor

Kayhan Mahallesi Danış Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya mağazasındaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Ekipler, yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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