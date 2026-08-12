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Meteoroloji gün gün duyurdu: Türkiye’ye sağanak yağış geliyor

Sıcak havalardan bunalan vatandaşların beklediği haber meteorolojiden geldi. Bu hafta sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

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Eklenme 12.08.2026 - 14:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12-16 Ağustos tarihleri için hava tahmininde Türkiye’nin farklı bölgelerine uyarı yaptı. Kuzey ve doğu kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, batı ve güney bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek.

MGM’nin değerlendirmelerine göre Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava görülebilir.

İstanbul ve İzmir’de hava nasıl olacak?

İstanbul’da önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kentin kuzey ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ihtimali bulunurken sıcaklığın yaklaşık 30 derece olması öngörülüyor.

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İzmir’de ise yağışlı hava beklenmiyor. Kent genelinde sıcak ve açık havanın etkili olması, sıcaklığın 38 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ege’de yağış ihtimali düşük seyrederken Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar görülebilecek.

Ankara ve Antalya’da sıcaklıklar yüksek

Başkent Ankara’da az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kentte sıcaklığın 33 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Antalya’da da sıcak hava etkisini koruyacak. Kentte açık ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklık 36 derece dolayında olacak. Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Toroslar çevresinde ise yerel gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

Karadeniz’de sağanak etkili olacak

5 günlük tahminde yağış ihtimalinin en yüksek olduğu bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Samsun, Ordu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ordu, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Samsun’da sıcaklığın 30, Trabzon’da 27, Rize’de ise 28 derece civarında olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış ihtimali

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde de yağışlı hava görülebilecek. Erzurum, Kars ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunurken Kars ve Ardahan’da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Tahminlere göre Erzurum’da sıcaklık 26, Kars’ta ise 23 derece civarında olacak.

Güneydoğu’da sıcaklık 39 dereceye çıkacak

Güneydoğu Anadolu’da ise yağıştan çok yüksek sıcaklıklar gündemde. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklığın 39 dereceye ulaşması beklenirken Siirt’te 37, Mardin’de 35 derece civarında sıcaklık tahmin ediliyor.

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