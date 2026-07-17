MHP duyurdu: Emekli ve işçi maaşı zammı için gerekli kaynak oluştu

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Emekli maaşlarının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından, asgari ücretliler ve emekliler ek zam talep etmektedir.

20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından, asgari ücretliler ve emekliler ek zam talep etmektedir. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı , emeklilere ve çalışanlara zam yapılması için gerekli ekonomik kaynağın oluştuğunu belirtmiş, son yıllarda yapılan harcamaları vurgulamıştır.

Genel Başkan Yardımcısı , emeklilere ve çalışanlara zam yapılması için gerekli ekonomik kaynağın oluştuğunu belirtmiş, son yıllarda yapılan harcamaları vurgulamıştır. Kalaycı, emeklilik sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekerek, memurlara yapılan seyyanen zamın artırılması gerektiğini ifade etmiş ve maaş artışları için hükümete çağrıda bulunmuştur.

En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından milyonlarca asgari ücretli de hükümetten maaşlarına ek zam talep ediyor. Emekliler de maaşlarına gelen 3 bin 552 lira tutarındaki ek zammın yetersiz olduğunu belirtirken, hükümetin maaşlarına yeni bir ek zam yapmasını istiyor.

EMEKLİ VE ÇALIŞAN ZAMMI İÇİN GEREKLİ KAYNAK OLUŞTU MU?

Bu kapsamda kamuoyunda emekli ve asgari ücrete ek zam yapılmasına yönelik beklentiler oluşurken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, emekli ve çalışan maaşlarına gelecek zam için ekonomik kaynağın oluştuğunun müjdesini verdi.

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Kalaycı konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, son 3 yılda deprem bölgesi için yaklaşık 200 milyar dolar tutarında devasa bir harcama yapıldığını ve bu yatırım sürecinin önemli oranda tamamlandığını ifade etti.

308 MİLYAR TL FAZLA

Hazine verilerine dayanarak konuşan Kalaycı, hükümetin faiz dışı nakit dengesinde 2027’de yaşanan 270 milyar lira tutarındaki açığın bu yılın ilk yarısında 308 milyar lira fazlaya dönüştüğünü vurgulayarak, bu ekonomik toparlanmanın emekli ve çalışanların maaşlarına zam gelmesi konusunda uygun bir ekonomik ortam oluşturduğunu belirtti.

EMEKLİ MAAŞINDAKİ ADALETSİZLİĞİ VURGULADI

Kalaycı, emeklilik sistemindeki yapısal çarpıklıklara vurgu yaparak, halihazırda 10 yıl prim ödeyen biriyle 30 yıl prim ödeyen birinin neredeyse aynı emekli maaşı almasının adaletsiz olduğunu vurguladı.

MEMURA SEYYANEN ZAM

Ayrıca 2023 yılı Temmuz döneminde aktif olarak görev alan memurlara ödenen 8 bin 877 lira tutarındaki seyyanen zammın bugünkü mali karşılığının 23 bin 153 lira olduğunu belirten Kalaycı, bu haksızlığın önüne geçilmesi ve memur emeklilerine de bu hakkın teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

EMEKLİ VE ÇALIŞAN MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Bu kapsamda kamuoyunda emekli ve çalışanların maaşına ek zam ve memurlara seyyanen zam beklentisi oluşurken, tüm gözler maaşlara zam yapılıp yapılmaması konusunda hükümete çevrildi.