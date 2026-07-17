YouTube’daki reklam sayısı arttı: Kullanıcılar büyük tepki gösterdi

YouTube’un ücretsiz versiyonuna sahip olan milyonlarca kullanıcı, platformdaki reklam politikasının olumsuz anlamda güncellendiğini iddia ediyor. Bazı izleyicilerin paylaşımlarına göre, videolar sırasında yayınlanan reklam sayısı artarken reklam araları da önceki döneme göre daha sık hale geldi.

YouTube videolarında üst üste üç reklam yayınlanıyor iddiası

Reddit platformunda yapılan bazı paylaşımlarda, masaüstü sürümü kullanan bazı kullanıcılar, daha önce iki reklam görmelerine rağmen artık üst üste üç reklamla karşılaştıklarını iddia etti. 2026 yılının ilk günlerinde de bu kriz canlı yayınlarda kendini göstermişti. Ancak yaşanan reklam sorunu artık normal videolarda da görülmeye başlandı.

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Reklam araları daha da sıklaştı

YouTube ile ilgili şikayetler sadece reklam sayısı ile sınırlı değil. Aynı zamanda videoların yaklaşık 3-4 dakikada bir reklam nedeniyle kesilmesi de kullanıcıları çileden çıkaran detaylardan birisi. Reddit’te paylaşım yapan bazı kullanıcılar, her reklam arasının yaklaşık 20 saniye sürdüğünü ve atlanamayan bu durumun izleme deneyimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini ifade ediyor.

Premium Lite kullanıcıları da şikayetçi

Reklam yoğunluğunun yalnızca ücretsiz kullanıcılarla sınırlı olmadığı da iddialar arasında yer aldı. Bazı Premium Lite aboneleri de son günlerde reklamların daha sık gösterilmeye başladığını öne sürerken, bu yöndeki paylaşımlara destek veren çok sayıda yorum yapıldı.

Bir reklam 9 dakika 36 saniye sürdü

Reddit’teki en dikkat çekici paylaşımlardan birisi de, bir kullanıcının karşılaştığı reklam süresinin tam ‘’9 dakika 36 saniye sürdüğünü’’ öne sürmesi oldu. YouTube daha önce atlanamayan reklamların belirli sürelerle sınırlandırıldığını açıklamış olması, tepkileri daha da arttırdı.

2025 yılında konuyla ilgili bir açıklama yapan şirket, söz konusu reklamların dakikalar boyunca sürmesinin inisiyatifleri dışında olduğunu iddia etmişti. Ancak açıklamanın ardından bu yıl, televizyonlarda atlanamayan reklam süresi 30 saniyeye çıkarılmıştı.

Bazı kullanıcılar, yaşanan reklam sorununun reklam engelleyici yazılımlar sebebiyle ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak YouTube’dan yaşanan son krize ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.