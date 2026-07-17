Galatasaray’ın yeni yıldız adayı Arda Tagay kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk sınavında Ümraniyespor’u 5-1 yenerek taraftarını mutlu etti. Hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın beşinci golünü kaydeden Arda Tagay, mücadeledeki performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarın dikkatini çekti. Golcü kimliğini ön plana çıkaran Tagay’ın A takımın genç adaylarından birisi olması bekleniyor.

Arda Tagay kimdir?

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Tagay, 5 Şubat 2008 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde doğdu. Futbola 2017 yılında İstanbul Beylikgücü Spor’da başlayan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, sonrasında İstanbul Jenerikspor altyapısına transfer oldu ve buradaki performansıyla futbolseverlerin dikkatini ilk kez çekti.

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Arda Tagay Galatasaray’a ne zaman geldi?

Jenerikspor’dan sonra Kasım 2021’de Galatasaray Futbol Akademisi’ne geçen Arda Tagay, sarı-kırmızılı takımın altyapısında hızlı bir yükseliş yaşadı. Özellikle U17 takımındaki performansıyla teknik heyetin dikkatini çeken 18 yaşındaki futbolcu, çok kısa sürede U19 takımına yükseldi.

Galatasaray, potansiyeline güvendiği genç golcüyle 30 Mart 2026 tarihinde 30 Haziran 2029’a kadar sürecek ilk profesyonel kontratını imzaladı.

18 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray’ın 17 Temmuz 2026 tarihinde Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçında beşinci golü atarak öne çıktı.