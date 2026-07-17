Trabzonsporlu Oulai kaçırıldı mı, durumu iyi mi?

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Trabzonspor ile geçen sezon harika bir performans gösteren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’ya gitmek üzereydi. Ancak transferi bitme arifesinde olan genç futbolcu, İstanbul’da beklenmedik bir olayla karşılaştı. İddiaya göre kendilerini bordo-mavili kulübün yetkili isimleri olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıslar, Oulai ve babasını kaçırma girişiminde bulundu.

Oulai kaçırıldı mı?

İddiaya göre, Trabzonsporlu Oulai ve babasını İstanbul Havalimanı’nda karşılayan şahıslar, kendilerini kulüp görevlisi olarak tanıtarak, ikiliyi araçlarına bindirmeye çalıştı. Durumdan şüphelenmeyen Oulai ve babası, araca bindi. Araç içerisinde söz konusu kişilerin Oulai’ye, Fiorentina’nın teklifinden daha cazip teklifler olduğunu söyleyerek genç yıldızı kararından caydırmaya yönelik bir baskı uyguladı.

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Kulüp alarma geçti

Trabzonspor’un gerçek yöneticileri, Oulai’ye bir süredir ulaşamamalarının ardından alarma geçerek oyuncu ve babasını aramaya başladı. Yoğun araştırma ve görüşmelerin ardından Oulai ve babası sağ salim şekilde kurtarıldı.

Karadeniz ekibinin yaşanan bu yetkisiz müdahale ve alıkoyma teşebbüsüyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağı ve hukuki süreci başlatacağı ifade edildi.

Trabzonspor’dan yalanlama geldi

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, Oulai ve babasının kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. Bordo-mavili takım, Fildişi Sahilli futbolcunun, Fiorentina ile transfer görüşmesi yapmak için yurt dışına gittiğini ifade etti.