Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 131 fonun tasfiye ve ödeme işlemleri için toplantı kararı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önderliğinde 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçlerinin masaya yatırılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

ÖNCELİKLİ KONU: YATIRIMCILARIN HAKKININ KORUNMASI

Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin muhafaza edilmesi öncelikli olacak.

İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna yönelik tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin teknik çalışmalar görüşülecek.

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TASFİYE VE ÖDEME SÜREÇLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; Bakan Şimşek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ABD’den bugün öğleden sonra Türkiye’ye dönecek ve Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna yönelik tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin teknik çalışmalar ele alınacak.

TOPLANTI YARIN DA DEVAM EDECEK

Toplantının yarın da sürmesi beklenirken, tasfiye ve ödeme süreçlerinin adaletli, sağlıklı ve mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama esasları görüşülecek.

İZLENECEK YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin muhafaza edilmesi temel öncelik olacak ve piyasaların sağlıklı işleyişiyle finansal istikrarın desteklenmesine ilişkin atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri kapsamında belirlenecek.

Aynı zamanda toplantılarda kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde masaya yatırılacak.

750 MİLYON TL’LİK VARLIĞA EL KONULDU

Öte yandan bakanlık, fon soruşturması doğrultusunda 750 milyon TL’lik varlığa el konulduğunu açıkladı.