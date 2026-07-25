Kadir İnanır’ın mirası belli oldu! Üç ayrı vasiyet bırakmış

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27 Haziran tarihinde 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın merak edilen mirası ortaya çıktı. İnanır’ın 2015 ve 2022’de noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladığı ve toplam üç vasiyetinin olduğu öğrenildi.

KADİR İNANIR VASİYETİNDE NELER BIRAKTI?

Vasiyetlerin içeriği gizli tutulurken, vefat eden oyuncunun yüklü miktarda para, gayrimenkul, saat ve altın çakmak bıraktığı öğrenildi. İnanır’ın yaklaşık 25 adet Rolex saat koleksiyonunun bulunduğu ifade edilirken, dünya ünlü markalara ait altın kaplama çakmaklarının olduğu da kaydedildi.

VASİYETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Usta oyuncunun aile üyelerine veya kişi ve kurumlara ilişkin nasıl bir paylaşım yaptığı merak konusu olurken, bu paylaşımın eylül ayında açıklanacağı öğrenildi.

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MİRASIN HUKUKİ SÜRECİ MERAK KONUSU OLDU

Diğer taraftan, İnanır’ın Jülide Kural ile 24 yıl boyunca resmi nikah olmadan yaşaması, mirasın hukuki süreci bakımından da büyük önem arz ettiği kaydedildi.

İnanır’ın üç ayrı vasiyetinin eylül ayında belli olacağı ve böylece mirasının nasıl paylaşılacağının belli olması bekleniyor.