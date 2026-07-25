HaberX
AnasayfaMagazinKadir İnanır’ın mirası belli oldu! Üç ayrı vasiyet bırakmış

Kadir İnanır’ın mirası belli oldu! Üç ayrı vasiyet bırakmış

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirası ortaya çıktı. İnanır'ın miras olarak yüklü miktarda para, gayrimenkul ve saat koleksiyonu bıraktığı öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 25.07.2026 - 11:32

27 Haziran tarihinde 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın merak edilen mirası ortaya çıktı. İnanır’ın 2015 ve 2022’de noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladığı ve toplam üç vasiyetinin olduğu öğrenildi.

KADİR İNANIR VASİYETİNDE NELER BIRAKTI?

Vasiyetlerin içeriği gizli tutulurken, vefat eden oyuncunun yüklü miktarda para, gayrimenkul, saat ve altın çakmak bıraktığı öğrenildi. İnanır’ın yaklaşık 25 adet Rolex saat koleksiyonunun bulunduğu ifade edilirken, dünya ünlü markalara ait altın kaplama çakmaklarının olduğu da kaydedildi. 

VASİYETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Usta oyuncunun aile üyelerine veya kişi ve kurumlara ilişkin nasıl bir paylaşım yaptığı merak konusu olurken, bu paylaşımın eylül ayında açıklanacağı öğrenildi.

Haber Devam Ediyor
MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu
Magazin
MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu
TV8'de yayınlanan ünlü yarışma programı MasterChef Türkiye heyecanı devam ederken, ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar ise belli oldu.
Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Boşandı mı?
Magazin
Murat Özdemir ve Ebru Gündeş Boşandı mı?
Türkiye’de en çok evlilik yapan ve evlilikleriyle gündemde olan isimlerden birisi olan Ebru Gündeş...

MİRASIN HUKUKİ SÜRECİ MERAK KONUSU OLDU

Diğer taraftan, İnanır’ın Jülide Kural ile 24 yıl boyunca resmi nikah olmadan yaşaması, mirasın hukuki süreci bakımından da büyük önem arz ettiği kaydedildi.

İnanır’ın üç ayrı vasiyetinin eylül ayında belli olacağı ve böylece mirasının nasıl paylaşılacağının belli olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Magazin

MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu

39 dakika önce
Rober hatemo
Magazin

Rober Hatemo yeni imajı ve mor saçlarıyla gündem oldu

15 saat önce
Magazin

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

2 gün önce
Magazin

Başak Karahan yeniden hastaneye mi kaldırıldı? Sağlık durumu nasıl?

2 gün önce
Magazin

Manifest üyesi Hilal Yelekçi’nin DJ Agah Uz ile sevgili olduğu iddia ediliyor

3 gün önce
Magazin

İsmail Yüksek’in düğünü için mutlak butlan kararı çıkacak mı? Babanın açıklaması gündem oldu

3 gün önce