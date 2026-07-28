Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ölümden döndü: 8’inci defa ameliyat olacak

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Oyuncu Aslı Bekiroğlu, rahminde yer alan miyomun alınması amacıyla geçirdiği ilk ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi yüzünden ciddi sağlık problemleri yaşadığını duyurdu.

“SON İNŞALLAH” NOTUYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Bu nedenle 8’inci defa ameliyat olacağını açıklayan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından hastane odasındaki bir fotoğraf paylaşarak “Son inşallah” notunu düştü.

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BAĞIRSAĞI YANLIŞLIKLA 7 CM’YE KADAR KESİLDİ

Yaşadığı operasyonlar yüzünden büyük sağlık problemleri yaşadığına dikkat çeken Bekiroğlu, katıldığı bir programda sağlık sorunlarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı 7 santimetreye kadar kestiler. Bu yüzden bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum. Arada boşluk kalmış ve orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş, 6 ay kadar bekledik. Daha sonra karnımdan kas alıp oraya koydular. Fakat tam tutmadı. Bu sefer de bacağımdan bir kas alıp oraya koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma pompası var.”