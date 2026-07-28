Resmi Gazete’de yayımlandı! Emniyet’te 46 yıllık yönetmelik kaldırıldı

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Resmi Gazete’de, Emniyet Teşkilatı’nda görev alanları ilgilendiren önemli bir düzenleme yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte 1980 yılından bu yana uygulanan disiplin yönetmeliğine son verildi.

46 yıllık yönetmelik kaldırıldı

5 Nisan 1980 tarihinden bu yana yürürlükte olan yönetmelik, Emniyet Teşkilatı’nda bulunan disiplin kurullarının çalışma sistemini ayrıntılı olarak düzenlemişti. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni yönetmelikle beraber 46 yıldır uygulanan bu düzenleme kaldırıldı.

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Disiplin kurullarının çalışma şeklini belirliyordu

Yürürlükten kaldırılan düzenlemede, disiplin kurullarının oluşumu, toplantı usulleri, karar alma süreçleri ve raportörlük sistemi gibi birçok hüküm yer alıyordu. Öte yandan disiplin soruşturmalarının yürütülme şekli, personelin savunma hakkının kullanılması, alınan kararların ilgililere tebliğ edilmesi ve uygulanmasına yönelik esaslar da kaldırılan yönetmelik içerisindeydi.

Disiplin kurullarının hangi çoğunlukla toplanacağı, üyelerin hangi durumlarda görüşmelere katılamayacağı ve savunma alınmasının zorunluluğu gibi temel usuller de kaldırılan yönetmelik kapsamındaydı.

Düzenlemede ayrıca disiplin soruşturmasının ceza yargılamasından bağımsız şekilde yürütülebileceğine ilişkin hükümler ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkilerini açıklayan maddeler de yer alıyordu.

Yeni yönetmelikle beraber Emniyet Teşkilatı’nda yeni bir dönem başladı.