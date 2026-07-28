Uzak Şehir’in Şahin’i yeni adresini buldu! Alper Çankaya reyting rekortmeni dizide

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Uzak Şehir dizisinde Alper Çankaya , Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu gibi oyuncular projeye veda etmişlerdir.

, ve gibi oyuncular projeye veda etmişlerdir. Alper Çankaya , yeni sezonda "Sevdiğim Sensin" dizisinin kadrosuna katılacaktır; başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz paylaşmaktadır.

, yeni sezonda dizisinin kadrosuna katılacaktır; başrollerini ve paylaşmaktadır. Çankaya'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmamış olup, ayrılığının ardından "Eve Giden Yol" dizisinde de rol almıştır.

Uzak Şehir dizisinde yaşanan oyuncu değişiklikleri yeni sezon öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Son iki sezonda reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapımda Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu gibi isimler projeye veda etmişti.

Şahin karakteriyle dikkat çeken Alper Çankaya’nın ayrılığının ardından hangi projede yer alacağı merak konusu olurken, oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Alper Çankaya hangi dizide rol alacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Alper Çankaya, yeni sezonda “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı yapım, yayın hayatına başladığı günden bu yana perşembe akşamlarının öne çıkan dizileri arasında gösteriliyor.

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Çankaya’nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz yapım ekibi tarafından açıklanmadı.

Alper Çankaya, Uzak Şehir’e veda etmesinin ardından dijital platform için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisinde de rol aldı.