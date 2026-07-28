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Uzak Şehir’in Şahin’i yeni adresini buldu! Alper Çankaya reyting rekortmeni dizide

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Şahin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Alper Çankaya'nın yeni projesi netleşti. Başarılı oyuncu, yeni sezonda ekranların iddialı yapımlarından birinin kadrosuna katılıyor.

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Eklenme 28.07.2026 - 12:08

Uzak Şehir dizisinde yaşanan oyuncu değişiklikleri yeni sezon öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Son iki sezonda reyting listelerinde üst sıralarda yer alan yapımda Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu gibi isimler projeye veda etmişti.

Şahin karakteriyle dikkat çeken Alper Çankaya’nın ayrılığının ardından hangi projede yer alacağı merak konusu olurken, oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Alper Çankaya hangi dizide rol alacak?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Alper Çankaya, yeni sezonda “Sevdiğim Sensin” dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı yapım, yayın hayatına başladığı günden bu yana perşembe akşamlarının öne çıkan dizileri arasında gösteriliyor.

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Çankaya’nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise henüz yapım ekibi tarafından açıklanmadı.

Alper Çankaya, Uzak Şehir’e veda etmesinin ardından dijital platform için hazırlanan “Eve Giden Yol” dizisinde de rol aldı.

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