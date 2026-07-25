MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... MasterChef Türkiye 2026 yarışmasında, yarışmacılar 7'nci önlüğü kazanmak için iki etaplı bir yarışta mücadele etti.

yarışmasında, yarışmacılar 7'nci önlüğü kazanmak için iki etaplı bir yarışta mücadele etti. İlk etapta, yarışmacılar Danilo Zanna , Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirilen yüksük çorbası ve ciğer tabakları hazırladı.

, ve tarafından değerlendirilen yüksük çorbası ve ciğer tabakları hazırladı. İkinci turda ana kadroya giren 7'nci isim Demirhan oldu ve ana kadroda yer alan yarışmacılar arasında Batuhan, İlay, Hasan, Şirin Gül, Enes, Eyüpcan da bulunmaktadır.

Yayınlandığı her akşam izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye 2026, tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yarışmada ana kadro heyecanı sürerken, dün akşam yayınlanan son bölümde ikinci grupta yer alan yarışmacılar 7’nci önlüğü giyebilmek amacıyla iki etaplı bir yarışta ter döktü.

YARIŞMACILAR İLK ETAPTA NE YEMEK YAPTI?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesinde yarışmacılar ilk aşamada yüksük çorbası yaptı ve daha sonra ise ciğeri ana ürün olarak kullanıp yaratıcı tabaklarını servis etti.

Ana kadroya yükselen 7’nci isim ise her iki aşamada şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan kişi oldu.

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MASTERCHEF’TE İKİNCİ TURA KİMLER KALDI?

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ikinci tura adını yazdıran isimler belli oldu. Bu kapsamda; Nesibe, Demirhan, Betül, Fatmanur, Burçin ve Esra ikinci tura geçmeyi başardı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

İkinci turda ise yaptığı tabakla rakiplerinin önüne geçerek, diğer yarışmacıların önüne geçerek ana kadroya giren 7’nci isim belli oldu. Buna göre yarışmanın ana kadrosuna girmeyi hak eden yedinci isim Demirhan oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef 2026’da ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu. Bu kapsamda, bu yarışmacılar şu şekilde:

Batuhan,

İlay,

Hasan,

Şirin Gül,

Enes,

Eyüpcan,

Demirhan.