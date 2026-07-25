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MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu

TV8'de yayınlanan ünlü yarışma programı MasterChef Türkiye heyecanı devam ederken, ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar ise belli oldu.

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Eklenme 25.07.2026 - 10:54
Güncellenme 25.07.2026 - 10:56

Yayınlandığı her akşam izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye 2026, tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yarışmada ana kadro heyecanı sürerken, dün akşam yayınlanan son bölümde ikinci grupta yer alan yarışmacılar 7’nci önlüğü giyebilmek amacıyla iki etaplı bir yarışta ter döktü.

YARIŞMACILAR İLK ETAPTA NE YEMEK YAPTI?

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesinde yarışmacılar ilk aşamada yüksük çorbası yaptı ve daha sonra ise ciğeri ana ürün olarak kullanıp yaratıcı tabaklarını servis etti.

Ana kadroya yükselen 7’nci isim ise her iki aşamada şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan kişi oldu.

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MASTERCHEF’TE İKİNCİ TURA KİMLER KALDI?

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ikinci tura adını yazdıran isimler belli oldu. Bu kapsamda; Nesibe, Demirhan, Betül, Fatmanur, Burçin ve Esra ikinci tura geçmeyi başardı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

İkinci turda ise yaptığı tabakla rakiplerinin önüne geçerek, diğer yarışmacıların önüne geçerek ana kadroya giren 7’nci isim belli oldu. Buna göre yarışmanın ana kadrosuna girmeyi hak eden yedinci isim Demirhan oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef 2026’da ana kadroya giren yarışmacılar belli oldu. Bu kapsamda, bu yarışmacılar şu şekilde:

Batuhan,

İlay,

Hasan,

Şirin Gül,

Enes,

Eyüpcan,

Demirhan.

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