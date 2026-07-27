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Blok3’e suikast planında 7 kişi tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

Ünlü rapçi Blok3'e suikast planı yaptığı ortaya çıkan Şapkalılar çetesinden 2'si kadın olmak üzere 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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Eklenme 27.07.2026 - 14:26
Güncellenme 27.07.2026 - 19:19

“Blok3” adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın’a suikast planı hazırlayan suç örgütlerinden “Şapkalılar çetesi” üyelerinden 7 kişi tutuklandı.

2 OLAYI AYNI ŞAHISLAR YAPMIŞ

Geçtiğimiz ay Beşiktaş’ta yaşanan kundaklama olayıyla Beylikdüzü’ndeki kurşunlama olayına yönelik Gasp Büro Amirliğince gerçekleştirilen soruşturmada 2 olayı aynı şahısların yaptığı ve şüphelilerin Bodrum’a gittikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takipten sonra şüphelilerin Bodrum’da kaldıkları adresler belirlenirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü’nce ortaklaşa operasyon düzenlendi ve operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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“BLOK”ADLI GRUPTA SUİKAST PLANI YAPMIŞLAR

Şahısların kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 8 mermi yakalandı. Şahısların cep telefonunda gerçekleştirilen ilk incelemede suikast planı yaptıkları tespit edilirken, sosyal medyada “Blok” adlı bir grup kurdukları ve bu grupta suikast planı hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca, grupta ünlü rapçi Blok3 ile ilgili görseller ve mesajların paylaştıkları kaydedildi.

BLOK3’ÜN KONUM BİLGİLERİ PAYLAŞILMIŞ

Blok3’ün kaldığı otel, kullandığı araçlar ve konumları gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları ifade edilirken, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şahıslar suçlamaları kabul etmedi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler ifadelerinde, “Biz kimseye suikast yapmayacaktık, tatil için Bodrum’a geldik” dedikleri belirtilirken, 7 şahıs işlemlerden sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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