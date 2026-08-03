Ünlü oyuncu İlker Ayrık kaburgasını kırdı: Sağlık durumu nasıl?

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Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye basıp kaymasının ardından düştüğünü ve bu nedenle üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin de kırıldığını duyurdu.

GÖSTERİLER ERTELENDİ

Ardından iyileşme sürecinde zatürreye yakalandığını belirten Ayrık, yaşadığı talihsiz olaylar nedeniyle Bodrum, İstanbul ve Antalya’daki gösterilerini ertelemek zorunda kaldığını ve bu nedenle gösteriye katılacak sevenlerinden anlayış beklediğini açıkladı.

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AÇIKLAMA YAPTI

Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Plan böyle değildi ama… Herkese selamlar. 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu. Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. ‘Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim’ diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum.

Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse. Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık.

Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Hepsi geçecek, buluşup gülüşeceğiz.

İlker Ayrık.”

İLKER AYRIK’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Öte yandan, ünlü oyuncu Ayrık’ın sağlık durumunun iyi olduğu, iyileşme sürecinin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde kendini toparlayacağı öğrenildi.