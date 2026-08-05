HaberX
AnasayfaMagazinEkranların fenomeni Esra Erol’da ne zaman başlıyor?

Ekranların fenomeni Esra Erol’da ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol'da yeni sezonda ekranlarda olacak. Peki Esra Erol’da ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman?

Esra Erol
Oluşturan
Eklenme 05.08.2026 - 21:56

Yaz dönemine girilmesiyle ekranlara ara veren Esra Erol’da için geri sayım hızlandı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon için gözler Esra Erol’a ve ATV’ye döndü.

Esra Erol’da yeni sezon geri sayıma geçti

ATV ekranlarının uzun soluklu ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı yapımı Esra Erol’da, yaz tatilinin ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak tatile giren program ekibinin yeni yayın dönemi hazırlıkları sürerken, izleyiciler Esra Erol ne zaman başlıyor 2026 sorusuna yanıt arıyor.

Henüz kanaldan veya yapım ekibinden resmi bir yayın tarihi duyurusu paylaşılmadı. Buna karşın kanalın geçmiş yıllardaki yayın stratejileri incelediğinde, yeni sezonun eylül ayının ilk haftası itibarıyla start alması bekleniyor. Takvimdeki en güçlü ihtimal ise 7 Eylül 2026 Pazartesi.

Haber Devam Ediyor
Şahane Pazar geri dönüyor: Uygur kardeşlerden beklenen açıklama geldi
Magazin
Şahane Pazar geri dönüyor: Uygur kardeşlerden beklenen açıklama geldi
Süheyl ve Behzat Uygur, Şahane Pazar'ın sahne gösterisi formatıyla yeniden izleyiciyle buluşacağını açıkladı.
Cem Yılmaz, Özkan Uğur’u duygusal bir paylaşımla andı
Sinema
Cem Yılmaz, Özkan Uğur’u duygusal bir paylaşımla andı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kariyerindeki pek çok yapımda birlikte çalıştığı Özkan Uğur’u vefatının 3. yılında duygusal bir paylaşımla andı.

Hafta içi her gün saat 16.00 itibariyle ekranlarda olan Esra Erol’da için önümüzdeki günlerde fragmanların yayınlanması ve resmi olarak yayın tarihinin açıklanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Magazin

Şahane Pazar geri dönüyor: Uygur kardeşlerden beklenen açıklama geldi

1 gün önce
Manifest
Magazin

Manifest yurt dışına mı taşınıyor? Tolga Akış son noktayı koydu

2 gün önce
Magazin

Ünlü oyuncu İlker Ayrık kaburgasını kırdı: Sağlık durumu nasıl?

3 gün önce
Magazin

Demet Şener ve İbrahim Kutluay 8 yıl sonra bir araya geldi: Ailece Yunanistan tatiline gittiler

1 hafta önce
Magazin

Uzak Şehir’in Şahin’i yeni adresini buldu! Alper Çankaya reyting rekortmeni dizide

1 hafta önce
Magazin

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ölümden döndü: 8’inci defa ameliyat olacak

1 hafta önce