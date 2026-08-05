Ekranların fenomeni Esra Erol’da ne zaman başlıyor?

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Yaz dönemine girilmesiyle ekranlara ara veren Esra Erol’da için geri sayım hızlandı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon için gözler Esra Erol’a ve ATV’ye döndü.

Esra Erol’da yeni sezon geri sayıma geçti

ATV ekranlarının uzun soluklu ve ilgiyle izlenen gündüz kuşağı yapımı Esra Erol’da, yaz tatilinin ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Haziran ayında sezon finali yaparak tatile giren program ekibinin yeni yayın dönemi hazırlıkları sürerken, izleyiciler Esra Erol ne zaman başlıyor 2026 sorusuna yanıt arıyor.

Henüz kanaldan veya yapım ekibinden resmi bir yayın tarihi duyurusu paylaşılmadı. Buna karşın kanalın geçmiş yıllardaki yayın stratejileri incelediğinde, yeni sezonun eylül ayının ilk haftası itibarıyla start alması bekleniyor. Takvimdeki en güçlü ihtimal ise 7 Eylül 2026 Pazartesi.

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Hafta içi her gün saat 16.00 itibariyle ekranlarda olan Esra Erol’da için önümüzdeki günlerde fragmanların yayınlanması ve resmi olarak yayın tarihinin açıklanması bekleniyor.