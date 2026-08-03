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Manifest yurt dışına mı taşınıyor? Tolga Akış son noktayı koydu

Manifest grubunun İngiltere'ye yerleşeceği haberlerine menajer Tolga Akış açıklık getirdi. Manifest yurt dışına mı çıkıyor yoksa ziyaretin amacı farklı mı?

Manifest
Oluşturan
Eklenme 03.08.2026 - 21:13

Müzik grubu Manifest’in yaşamlarını İngiltere’ye taşıyacağı yönündeki haberlerin ardından grubun menajeri Tolga Akış sürece dair yeni bir açıklama yaptı. Akış, İngiltere programının küresel projeler kapsamında planlandığını duyurdu.

Manifest Türkiye’den ayrılıyor iddialarına Tolga Akış’tan yanıt

Müzik grubu Manifest’in Türkiye’den ayrılarak İngiltere’ye yerleşeceği yönündeki söylentiler üzerine grubun menajerliğini yürüten Tolga Akış açıklama yaptı. Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Akış, Londra programının grubu uluslararası alana taşımaya dönük adımların bir parçası olduğunu ifade etti.

İstanbul’da birlikte yaşadıkları evin boşaltılması sonrasında iddialar güçlenirken Tolga Akış açıklamasında bu detaya da yer verdi. Açıklamaya göre Manifest grubu üyeleri artık kendi bağımsız yaşam alanlarına geçiş yapacak ve bu nedenle ortak ev kullanım dışı kaldığından dolayı kapatılıyor.

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Tolga Akış konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün iyi niyetle yaptığım açıklamanın farklı yerlere çekildiğini görünce açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Manifest’in Londra’ya taşınması söz konusu değil. İstanbul’daki ortak evi, tüm üyeler kendi bireysel yaşam alanlarını yarattığı için kapatıyoruz. Londra, global çalışmaları ve iş birliklerini başlatacağımız ve sürdüreceğimiz lokasyon olacak. 16 Ekim Wembley Arena konseri ve birçok sürpriz icin gidecegiz, konserimizi gerçekleştirip Türkiye’ye döneceğiz. Ülkemiz her şeyimiz, buradan temelli ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok.”

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