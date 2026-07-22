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Depozito iadesinde yeni dönem! Çok şişesi olanlara 1 TL yerine 50 kuruş verilecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı DOA sisteminde toplu iadeler için yeni merkezler açtı. Toplu iadelerde ambalaj başı 1 TL yerine artık 50 kuruş ödenecek. İşte detaylar.

DOA depozito
Oluşturan
Eklenme 22.07.2026 - 11:19
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ortaklığında yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında, yüksek adette geri dönüşüm gerçekleştiren vatandaşlara yönelik yeni bir kanal oluşturuldu. Son günlerde büyük tepki çeken ve sistemden tüm vatandaşların yararlanmasını engelleyen yüksek adetli geri dönüşümler için yeni bir sisteme geçildiği duyuruldu.

Yüksek sayıda iadeleri daha düzenli ve makinelerde yoğunluk oluşturmadan toplamak amaçlı hayata geçirilen “Sayma ve Doğrulama Merkezleri” Türkiye genelinde resmi olarak hizmet vermeye başladı. Bireysel olarak yüksek miktarda boş içecek kabı biriktirenler, DOA cihazları yerine bu tesisleri kullanarak işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. Ancak yeni sistemle birlikte ücretlendirmede gidilen değişiklik vatandaşların tepkisini çekti. Zira  yeni tesislerde, teslim edilen her bir DOA işaretli şişe için 50 kuruşluk ödeme gerçekleştirilecek.

DOA Otomatlarında iade ücretleri ve limitleri değişmedi

Yeni sistem sonrasında depozito otomatlarındaki sistemde değişikliğe gidilip gidilmediği merak ediliyordu. Günlük en fazla 200 adet ambalaj teslim etme sınırı korunurken kutu ya da şişe başına verilen 1 TL’lik ödeme de devam edecek. 200 adedin üzerindeki daha yüksek hacimli teslimatlar ise yeni faaliyete geçen doğrulama tesislerine yönlendirilecek, 200 adetin üzerinde teslimat yapılamayacak.

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Konuyla ilgili resmi açıklama yaparak yeni gelişmeleri aktaran TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, halkın gösterdiği yoğun katılım nedeniyle teknik altyapının geliştirildiğini söyledi.

Sayma ve Doğrulama Merkezleri nerede?

Yeni sistem sonrasında Türkiye genelindeki sayma ve doğrulama merkezlerinin nerelerde olduğu da merak edildi. Türkiye genelinde en yakın noktadaki Sayma ve Doğrulama Merkezi adreslerine, mobil uygulama ya da doğrudan telefon destek hattı kanalından ulaşılabileceği açıklandı.

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