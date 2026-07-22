Depozito iadesinde yeni dönem! Çok şişesi olanlara 1 TL yerine 50 kuruş verilecek!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) iş birliğiyle yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında, yüksek miktarda geri dönüşüm yapan vatandaşlar için "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" hizmete girmiştir.

ve iş birliğiyle yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında, yüksek miktarda geri dönüşüm yapan vatandaşlar için "Sayma ve Doğrulama Merkezleri" hizmete girmiştir. Yeni sistemle, yüksek hacimli geri dönüşüm işlemleri bu merkezlerde yapılacak ve her bir DOA işaretli şişe için 50 kuruş ödeme yapılacaktır; ancak depozito otomatlarındaki ödeme ve limitler değişmemiştir.

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, halkın yoğun katılımı nedeniyle teknik altyapının geliştirildiğini belirtmiş ve sayma merkezlerinin adreslerine ulaşım için mobil uygulama ve telefon destek hattı kullanılabileceğini açıklamıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ortaklığında yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasında, yüksek adette geri dönüşüm gerçekleştiren vatandaşlara yönelik yeni bir kanal oluşturuldu. Son günlerde büyük tepki çeken ve sistemden tüm vatandaşların yararlanmasını engelleyen yüksek adetli geri dönüşümler için yeni bir sisteme geçildiği duyuruldu.

Yüksek sayıda iadeleri daha düzenli ve makinelerde yoğunluk oluşturmadan toplamak amaçlı hayata geçirilen “Sayma ve Doğrulama Merkezleri” Türkiye genelinde resmi olarak hizmet vermeye başladı. Bireysel olarak yüksek miktarda boş içecek kabı biriktirenler, DOA cihazları yerine bu tesisleri kullanarak işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. Ancak yeni sistemle birlikte ücretlendirmede gidilen değişiklik vatandaşların tepkisini çekti. Zira yeni tesislerde, teslim edilen her bir DOA işaretli şişe için 50 kuruşluk ödeme gerçekleştirilecek.

DOA Otomatlarında iade ücretleri ve limitleri değişmedi

Yeni sistem sonrasında depozito otomatlarındaki sistemde değişikliğe gidilip gidilmediği merak ediliyordu. Günlük en fazla 200 adet ambalaj teslim etme sınırı korunurken kutu ya da şişe başına verilen 1 TL’lik ödeme de devam edecek. 200 adedin üzerindeki daha yüksek hacimli teslimatlar ise yeni faaliyete geçen doğrulama tesislerine yönlendirilecek, 200 adetin üzerinde teslimat yapılamayacak.

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Konuyla ilgili resmi açıklama yaparak yeni gelişmeleri aktaran TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, halkın gösterdiği yoğun katılım nedeniyle teknik altyapının geliştirildiğini söyledi.

Sayma ve Doğrulama Merkezleri nerede?

Yeni sistem sonrasında Türkiye genelindeki sayma ve doğrulama merkezlerinin nerelerde olduğu da merak edildi. Türkiye genelinde en yakın noktadaki Sayma ve Doğrulama Merkezi adreslerine, mobil uygulama ya da doğrudan telefon destek hattı kanalından ulaşılabileceği açıklandı.