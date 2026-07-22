HaberX
Anasayfa/Gündem/Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı

Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı

Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma doğrultusunda Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifade vereceği öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 22.07.2026 - 12:14
Güncellenme 22.07.2026 - 12:23
Haberi PAYLAŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma doğrultusunda Ece Öner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Söz konusu soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenilirken, soruşturma çerçevesinde savcılığın kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurma kararı aldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN İFADESİ ALINACAK

Bu kapsamda ilgili isimlerin ifadesinin alınmasına karar verildi.

Haber Devam Ediyor
Depozito iadesinde yeni dönem! Çok şişesi olanlara 1 TL yerine 50 kuruş verilecek!
Gündem
Depozito iadesinde yeni dönem! Çok şişesi olanlara 1 TL yerine 50 kuruş verilecek!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı DOA sisteminde toplu iadeler için yeni merkezler açtı. Toplu iadelerde ambalaj başı 1 TL yerine artık 50 kuruş ödenecek. İşte detaylar.
Sinan Ateş Cinayetinde MHP’li Olcay Kılavuz ‘Şüpheli’ Oldu
Gündem
Sinan Ateş Cinayetinde MHP’li Olcay Kılavuz ‘Şüpheli’ Oldu
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada kritik öneme...

Son olarak sosyal medya fenomeni ve Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un soruşturma doğrultusunda tutuklanmasına karar verilmiş ve bu kapsamda soruşturmada tutuklu sayısı 27’ye çıkmıştı.

Öte yandan, Gökhan Özoğuz, soruşturma başladığında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ah ahbap ve ahbap, hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekete. Bakalım gerçek ne dökürsün ortaya da” ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği’nin soruşturması, “Dernekler Kanununa Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” ve “Örgüt Üyeliği” suçlamaları üzerinden yürütülürken, soruşturma çerçevesinde dernek başkanı Haluk Levent Bursa’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde derneğe bağış yapanların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bağış oyunlandığı üçüncü kişilere aktarıldığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı tarafından kullanılan, asistanı Yeliz Kaya’nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı belirlendiği, Kaya’ya aktarılan taşınmazların ardından farklı şahıslar adına tescillendiği 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda Haluk Levent geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir

DOA depozito
Gündem

Depozito iadesinde yeni dönem! Çok şişesi olanlara 1 TL yerine 50 kuruş verilecek!

1 saat önce
Gündem

Ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak

2 saat önce
Gündem

Yargıtay’dan emsal karar: Bankalar değil tüketici ödeyecek

3 saat önce
Gündem

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’un kaldığı cezaevi belli oldu

19 saat önce
Gündem

Gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ kimdir? Neden gözaltına alındı?

20 saat önce
Gündem

Özgür Özel yeni partiyi kurdu mu? Türkiye’de siyasi parti kurma süreci nasıl işler?

21 saat önce