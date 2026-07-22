Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği’ne ilişkin soruşturma doğrultusunda Ece Öner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Söz konusu soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenilirken, soruşturma çerçevesinde savcılığın kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin bilgisine başvurma kararı aldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN İFADESİ ALINACAK

Bu kapsamda ilgili isimlerin ifadesinin alınmasına karar verildi.

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Son olarak sosyal medya fenomeni ve Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un soruşturma doğrultusunda tutuklanmasına karar verilmiş ve bu kapsamda soruşturmada tutuklu sayısı 27’ye çıkmıştı.

Öte yandan, Gökhan Özoğuz, soruşturma başladığında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ah ahbap ve ahbap, hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekete. Bakalım gerçek ne dökürsün ortaya da” ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği’nin soruşturması, “Dernekler Kanununa Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” ve “Örgüt Üyeliği” suçlamaları üzerinden yürütülürken, soruşturma çerçevesinde dernek başkanı Haluk Levent Bursa’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya yönelik yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde derneğe bağış yapanların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bağış oyunlandığı üçüncü kişilere aktarıldığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı tarafından kullanılan, asistanı Yeliz Kaya’nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon lira para akışı belirlendiği, Kaya’ya aktarılan taşınmazların ardından farklı şahıslar adına tescillendiği 60 milyon dolar mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü.

Bu kapsamda Haluk Levent geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.