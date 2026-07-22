Yargıtay’dan emsal karar: Bankalar değil tüketici ödeyecek

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yargıtay 3. Hukuk Dairesi , tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muamelatı Vergisi (BSMV) ile ilgili emsal bir karar alarak, bu verginin tüketici tarafından ödenebileceğini belirtti.

, tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muamelatı Vergisi (BSMV) ile ilgili emsal bir karar alarak, bu verginin tüketici tarafından ödenebileceğini belirtti. Antalya'da bir tüketici, ödediği BSMV'nin iadesini talep etti ve yerel mahkeme, verginin yasal mükellefinin banka olduğu gerekçesiyle tüketiciyi haklı buldu.

Yargıtay, sözleşmelerde BSMV'nin tüketici tarafından ödeneceğinin açıkça belirtilmesi durumunda bu hükmün haksız şart olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi ve bu kararın benzer davalarda emsal teşkil edeceğini duyurdu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketici kredilerinde tahsil edilen Banka ve Sigorta Muamelatı Vergisi’ne (BSMV) yönelik emsal bir karar aldı.

TÜKETİCİ ÖDEYECEK

Resmî Gazete’deki karara göre kredi sözleşmesiyle sözleşme öncesi bilgilendirme formunda BSMV’nin tüketici tarafından ödeneceğinin net bir şekilde ifade edilmesi durumunda bu verginin, bu vergiyi müşterinin ödemesi hukuka aykırı olmayacak.

Söz konusu karar, Antalya’da bir kişinin farklı tarihlerde kullandığı krediler yüzünden ödediği toplam 5.021 lira 24 kuruş tutarındaki BSMV’nin iadesini talep etmesiyle başladı.

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MAHKEME TÜKETİCİYİ HAKLI BULDU

Bankanın itirazının ardından dava yargıya taşınırken, Antalya 3. Tüketici Mahkemesi verginin yasal mükellefinin banka olduğu gerekçesiyle tüketiciyi haklı buldu. Bu kapsamda sözleşmede yer alan ilgili hükmün de haksız şart niteliğinde olduğuna hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyanın Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi farklı bir yorum yaparken, kredi sözleşmesi ve ön bilgilendirme belgelerinde BSMV ile diğer vergilerin tüketici tarafından karşılanacağının net bir şekilde ifade edildiğini, aynı zamanda toplam geri ödeme tutarlarının da ayrıntılı şekilde gösterildiğini aktardı. Bu yüzden ilgili hükmün haksız şart olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

EMSAL TEŞKİL EDİYOR

BSMV’nin yasal mükellefi bankalar olmayı sürdürmesine rağmen, tarafların sözleşmeyle bu ekonomik tutarın vatandaşa yansıtılmasının kararlaştırılabileceğine karar veren Yargıtay, verdiği kararda kanun yararını bozma niteliği taşıması nedeniyle somut davanın sonucunu değiştirmeyeceğini, fakat benzer anlaşmazlıklarda mahkemelere emsal teşkil edeceğini duyurdu.