Ülke genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak

1 /11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz tarihli hava durumu tahmin raporunu paylaşırken, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını aktardı.

2 /11 Ayrıca Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin yanı sıra, Ordu ve Giresun'un iç bölgeleri ve Van'ın doğu kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

3 /11 Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği düşünülürken, hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle uzmanlar, bugün sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceğini oluyordu.

4 /11 İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İstanbul Valiliği il genelinde bugün itibarıyla aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışların özellikle öğle saatlerinin ardından Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde, akşam saatlerinde ise kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bugün İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 34 derece olmasını beklediğini duyururken, şehirde 23-24 Temmuz tarihleri arasında da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 /11 MARMARA BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK? Marmara Bölgesi'nde parçalı ve bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Bilecik illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı düşünülüyor.

6 /11 EGE BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK? Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç bölgelerinin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

7 /11 AKDENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK? Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimi parçalı ve az bulutlu, doğu ve iç bölgeleriyle yer yer parçalı ve bulutlu olacak.

8 /11 İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK? İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Ayrıca kuzey kesimlerde bulutluluğun yer yer artacağı düşünülüyor.

9 /11 KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK? Batı Karadeniz'de bölgenin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, orta ve doğu Karadeniz'de parçalı ve zamanlı çok bulutlu olacak. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı düşünülüyor.

10 /11 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK? Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük kesiminde az bulutlu, açık bir havanın hakim olması beklenirken, kuzey ve doğu bölgelerinde bulutluluk artacak. Erzurum'a daha Kars ve Ağrı çevrelerinin yanı sıra Van'ın doğu bölgesinde yerel sağanak yağış bekleniyor.