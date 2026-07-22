İsmail Yüksek’in düğünü için mutlak butlan kararı çıkacak mı? Babanın açıklaması gündem oldu

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile Esen Matraş’ın görkemli bir organizasyon altında düzenlenen düğününde yaşanan olaylar gündemde kalmaya devam ediyor. Daha önce gelinliğe aile müdahalesi olduğu iddia edilirken bu kez de Esen Matraş’ın biyolojik babasının evlilik hakkında yaptığı açıklamalar, evliliğin hukuki boyutunu yeniden tartışmaya açtı.

Babanın açıklaması gündem oldu

Spor ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı düğünün ardından açıklama yapan Emre Matraş, nikah sırasında baba adının yanlış telaffuz edildiğini öne sürdü ve evliliği kabul etmediğini ifade etti. Matraş ayrıca, kızının evlenmeden önce kendisinden istenmesi gerektiğini belirtti.

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İsmail Yüksek’in evliliğine mutlak butlan kararı gelir mi?

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yapılan evliliğin iptaline ilişkin hükümlerde belirli şartlar aranıyor. Hukuk uzmanlarına göre, İsmail Yüksek’in düğünündeki gibi yaşanan olaylarda evliliğin iptali ancak irade sakatlığına yol açabilecek ‘’esaslı hata’’ veya ‘’hile’’ gibi nedenlerin var olması halinde gündeme getirilebilir.

Nikah işlemleri esnasında yapılan sözlü beyanlardan bağımsız olarak tutulan resmi kayıtlar, MERNİS sistemi ve T.C. kimlik numarası üzerinden oluşturuluyor. Bu sebeple resmi kayıtlardaki bilgileri hukuki açıdan esas alınıyor.

Yanlış ifade yeterli değil

Hukukçuların değerlendirmesine göre, nikah sırasında baba adının yanlış söylenmesi veya farklı şekilde telaffuz edilmesi tek başına evliliğin geçerliliğini ortadan kaldıracak bir unsur değil. Resmi kayıtlarda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, söz konusu durum evliliğin hukuki geçerliliğini etkilemiyor.