Eşine altın sözü verenler dikkat: Mahkemeden emsal karar

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Giresun’da eşinden boşanan bir kadın, dini nikah esnasında boşandığı eşinin kendisine 150 gram altın sözü verdiğini fakat bu sözü tutmadığı gerekçesiyle mahkemeye müracaat etti.

MAHKEME BELGEYİ DELİL SAYDI

NTV’nin haberine göre, kadın mahkemeye yaptığı başvurusunda delil olarak kendisiyle eski eşinin imzaladığı bir belge sundu.

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ALTINI ALAMADIĞI İÇİN DAVA AÇTI

Kadın, vaat edilen 150 gram altının kendisine verilmediği iddiasıyla mahkemeye başvururken, boşanma kararı almasının ardından 150 gram altını alabilmek için dava açtı.

MAHKEME ALTININ KADINA ÖDENMESİNE HÜKMETİ

Mahkeme söz konusu belgeyi delil kabul ederken, kadına 150 gram altın ödenmesine karar verdi. Davacı kadının avukatı, vaat edilen 150 gram altın için imzalanmış belgenin en önemli etken olduğunu belirtti.

MEHİR ALACAĞININ BELGELENMESİ GEREKİYOR

Avukat, Türk Medeni Kanunu’na göre kadınların evlilikten doğan haklarını alabilmesi amacıyla resmi nikahın şart olduğuna dikkat çekerken, bir mehir alacağı olarak vaatte bulunulması halinde bunun mutlaka imza altına alınmış olması ve bu imzanın oradaki tanıklarca atılmış olması gerektiğini belirtti.