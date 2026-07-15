Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Olcay Baykal , eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 'ın eşi olup, bu sabah Antalya Kepez Devlet Hastanesi 'nde hayatını kaybetmiştir.

, eski 'ın eşi olup, bu sabah 'nde hayatını kaybetmiştir. 88 yaşındaki Olcay Baykal'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Antalya Havalimanı 'na, oradan da havayoluyla Ankara 'ya gönderilmiştir.

cenaze aracıyla 'na, oradan da havayoluyla 'ya gönderilmiştir. Olcay Baykal, cuma günü merhum eşi Deniz Baykal'ın yanında defnedilecektir; evliliği gizli olarak başlamış ve iki çocuk, iki torun sahibidir.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavi görürken bu sabah hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Olcay Baykal’ın cenazesinin defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı’na ve oradan da havayoluyla Ankara’ya gönderildiği öğrenildi.

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OLCAY BAYKAL NEREYE DEFNEDİLECEK?

Olcay Baykal’ın cuma günü merhum Deniz Baykal’ın yanında toprağa defnedileceği ifade edildi.

OLCAY BAYKAL KİMDİR?

Antalya’da dünyaya gelen Olcay Baykal, liseden mezun olmasının ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde üniversite eğitimine başladı. 1963’te lise yıllarından beri tanıdığı Deniz Baykal ile gizlice evlenen Olcay Baykal, Deniz Baykal ile olan evliliğini ailesinden ayrı olarak gizli bir şekilde yaptı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Deniz Baykal ile evlenen Olcay Baykal, nikah kıydıktan sonra ailelerine haber verdi. İki çocuk ve iki torun sahibi olan Olcay Baykal, eşi Deniz Baykal’a siyasi çalışmalarına her zaman destek verirken, çoğu zaman kamera önünde olmaktan çekindi.