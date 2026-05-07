PSG – Arsenal Şampiyonlar Ligi Finali Ne Zaman, Nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda final eşleşmesi netleşti. Yarı final rövanş maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Paris Saint-Germain (PSG) ve Arsenal, Avrupa futbolunun en prestijli kupası için karşı karşıya gelmeye hak kazandı. Final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynanacak.

Arsenal 20 Yıl Sonra Finale Yükseldi

Yarı final etabında Arsenal, Atletico Madrid ile eşleşti. İlk maçta İspanya’da oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken, İngiltere’deki rövanşta sahadan 1-0 galip ayrılan Arsenal, toplam skorda üstünlük sağlayarak finale adını yazdırdı.

Bu sonuçla İngiliz ekibi, 2006 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş oldu. Arsenal, söz konusu sezonda da final oynamış ancak Barcelona’ya 2-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

PSG Üst Üste İkinci Finalinde

Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ise yarı finalde Bayern Münih ile karşılaştı. İlk maçta 5-4’lük skorla avantaj elde eden PSG, rövanşta 1-1 berabere kalarak toplam skorda üstünlük kurdu ve finale yükselen ikinci takım oldu.

PSG böylece Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez final oynama başarısı gösterdi. Kulüp, geçtiğimiz sezon finalde Inter karşısında elde ettiği galibiyetle kupayı müzesine götürmüştü. Fransız ekibi ayrıca 2020 yılında da final oynamış, o karşılaşmada Bayern Münih’e mağlup olmuştu.

Final Budapeşte’de Oynanacak

UEFA tarafından belirlenen programa göre Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde Budapeşte’deki Puskás Arena’da gerçekleştirilecek. Karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak.

PSG ile Arsenal arasında oynanacak final, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun şampiyonunu belirleyecek.