Mourinho, Trabzonspor’un Yıldızı Felipe Augusto’yu Transfer Etmek İstiyor

Portekiz temsilcisi Benfica’nın, Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto’yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Portekiz basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Jose Mourinho’nun, hücum hattı için genç Brezilyalı oyuncuyu değerlendirdiği belirtildi.

Record’un aktardığı bilgilere göre Benfica, kadrodaki olası ayrılık ihtimallerine karşı alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic’in geleceğinin netleşmemesi nedeniyle kulübün yeni forvet adaylarını gündemine aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda Trabzonspor’da forma giyen 22 yaşındaki Felipe Augusto’nun da takip edilen isimler arasında bulunduğu kaydedildi. Benfica yönetiminin transfer için yaklaşık 15 ila 20 milyon euro arasında bir bütçe ayırmasının gerekebileceği aktarıldı.

Genç futbolcu, bu sezon Trabzonspor’da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Karadeniz ekibinin oyuncuyla ilgili olası teklifleri değerlendirme sürecini sezon sonunda netleştirmesi bekleniyor.