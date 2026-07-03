Dünya Kupası’nda ‘’250 milyon dolarlık’’ tartışma: Su molası futbolu ikiye böldü

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, ABD , Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen turnuvada, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle futbolculara her maçta zorunlu su molası verilmektedir.

, ve ortaklığında düzenlenen turnuvada, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle futbolculara her maçta zorunlu su molası verilmektedir. Her karşılaşmada hakemler, ilk yarının 22’nci dakikası ile ikinci yarının 67’nci dakikasında oyunu durdurarak futbolculara yaklaşık üç dakikalık dinlenme imkanı sunmaktadır.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, su molalarından dolayı FIFA'nın herhangi bir gelir elde etmediğini belirtirken, bu uygulamanın bazı teknik direktörler tarafından oyunun akışını etkileyen bir unsur olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Futbolun kalbi şu sıralar 2026 FIFA Dünya Kupası’nda atıyor. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada bazı yeni kurallar futbol dünyasına giriş yaparken bunların en çok tartışılanı ise zorunlu su molaları oldu. Yayıncı kuruluşlara yüz milyonlarca dolar gelir getiren bu uygulama, beraberinde bazı tartışmaları da getirdi.

Her karşılaşmada iki kez oyun duruyor

Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle yeni bir uygulama devreye alındı. FIFA’nın turnuva için belirlediği düzenlemeye göre, organizasyondaki 104 karşılaşmanın tamamında futbolcuların sıvı ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla zorunlu su molası veriliyor.

Haber Devam Ediyor

Hakemler ilk yarının 22’nci dakikası ile ikinci yarının 67’nci dakikasında oyunu durdurarak her iki takım futbolcularını da saha kenarına davet ediyor. Üç dakika civarında süren bu molalar esnasında futbolcular ve teknik heyet, oyun alanı kenarında dinlenme şansı yakalıyor. Uygulama, statların yapılarından bağımsız olarak her mücadelede standart olarak uygulanıyor.

Reklam gelirleri tartışma yarattı

Sadece oyuncu sağlığı için hayata geçirildiği öne geçirilen su molalarının reklam gelirlerini artırmak amacıyla da uygulamaya konduğu iddiası futbol dünyasını karıştırdı. İddialara göre birçok yayıncı kuruluş, su molalarından yüz milyonlarca dolar gelir elde ediyor.

Örneğin ABD’nin resmi yayıncı kuruluşlarından Fox Sports, turnuvadaki su molalarında yayınlanan reklamlardan yaklaşık 250 milyon dolar gelir elde etti. Dünya gelirindeki toplam reklam hacmi ise 1 milyar doların sınırında.

FIFA Başkanı Infantino: ‘’Kasamıza bir dolar dahi girmemektedir’’

Su molası tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA’nın su molasından kaynaklı herhangi bir gelir almadığını ifade ederek, “Yayın sözleşmeleri bu kural gelmeden önce imzalandı, FIFA’nın kasasına bu molalardan tek bir dolar dahi girmemektedir” dedi.

Teknik direktörler için fırsat oldu

Su molaları sadece ekonomik anlamda değil, mücadelenin o anki oyun gidişatını da değiştirmesi sebebiyle tartışma yaratıyor. Bazı teknik direktörler, su molalarının o andaki mevcut tempoyu düşürdüğünü ve futbolun doğal akışını zedelediğini ifade ediyor. Bazı ekiplerde ise bu aralar taktik anlamda birer fırsat olarak görülüyor.