HaberX
Anasayfa/Spor/Dünya Kupası’nda neden pembe krampon giyiliyor?

Dünya Kupası’nda neden pembe krampon giyiliyor?

2026 Dünya Kupası sahalarında pembe kramponlar tüm izleyenlerin dikkatini çekiyor. Peki, futbolcular neden pembe krampon giyiyor? İşte olayın perde arkası.

Oluşturan
Eklenme 02.07.2026 - 21:37
Güncellenme 02.07.2026 - 22:28
Haberi PAYLAŞ

2026 Dünya Kupası organizasyonunu takip eden futbolseverlerin gözünden kaçmayan en önemli detaylardan birisi de pembe kramponlar oldu. Nike, Adidas, Puma, New Balance ve Skechers gibi dünya devi markaların eş zamanlı olarak pembe temalı koleksiyonlar sunmasıyla birlikte yeşil sahalarda pembe renkler göze çarptı. Peki, Dünya Kupası’nda neden pembe krampon giyiliyor? Bu bir sponsorluk anlaşması mı yoksa başka bir şey mi?

İşte pembe krampon tercih edilmesinin nedeni

Pembe, futbol sahalarının ana rengi yeşilin renk çemberinde tam karşısında yer alıyor. Bu durumun markalar tarafından dikkate alınarak dünya kupasında fark yaratılmak istemesi, böyle bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Pembenin çim zemin üzerinde en yüksek kontrastı sağlayan ton olması nedeniyle renklerde pembe ön plana çıkarıldı.

Daha önceden Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi dünya yıldızları pembe kramponlarıyla dikkat çekerken bu akım 2026 Dünya Kupası’nda da ana tema haline geldi. Turnuvada bu rengi tercih etmeyerek dikkatleri üzerine çeken tek isim ise Lionel Messi oldu.

Haber Devam Ediyor
Galatasaray’da kamp takvimi netleşti: İki maç oynanacak
Spor
Galatasaray’da kamp takvimi netleşti: İki maç oynanacak
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, bir sezonluk aranın ardından yeni sezonun hazırlıkları için Avusturya’da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar bu süreçte iki hazırlık maçı oynayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Final Tarihi Belli Oldu
Spor
Ziraat Türkiye Kupası Final Tarihi Belli Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihleri açıkladı. İşte, detaylar...

Sektör uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda pembe kramponların ortak bir karar ile üretilmediğini, tüketicilerin tercihleri doğrultusunda markaların bu yönde karar kıldığı belirtildi. 2026 Dünya Kupası sonrasında ise krampon renkleri standart renklere dönüş yapacak.

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Nathan Ake kimdir, nereli ve kaç yaşında?

9 saat önce
Spor

Galatasaray’dan Martin Odegaard sürprizi: Menajeri İstanbul’a geldi

15 saat önce
Spor

Almanya’da Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi

16 saat önce
Spor

Beşiktaş’tan Salih Özcan harekatı: Hedef kampa yetiştirmek

16 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda masal gecesi: Yeşil Burun Adaları, Arjantin karşısında mucize peşinde

16 saat önce
Spor

Dünya Kupası’nda ‘’250 milyon dolarlık’’ tartışma: Su molası futbolu ikiye böldü

16 saat önce