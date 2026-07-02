HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2026 Dünya Kupası'nda, Nike , Adidas , Puma , New Balance ve Skechers gibi markalar, pembe krampon koleksiyonları ile dikkat çekmektedir.

, , , ve gibi markalar, pembe krampon koleksiyonları ile dikkat çekmektedir. Pembe kramponların tercih edilmesinin nedeni, bu rengin yeşil çim zemin üzerinde en yüksek kontrastı sağlaması ve futbol sahalarının estetik görünümüne katkıda bulunmasıdır.

Sektör uzmanları, pembe kramponların ortak bir karar ile değil, tüketici tercihleri doğrultusunda markalar tarafından üretildiğini belirtmekte, turnuvadan sonra ise krampon renklerinin standart renklere döneceğini ifade etmektedir.

2026 Dünya Kupası organizasyonunu takip eden futbolseverlerin gözünden kaçmayan en önemli detaylardan birisi de pembe kramponlar oldu. Nike, Adidas, Puma, New Balance ve Skechers gibi dünya devi markaların eş zamanlı olarak pembe temalı koleksiyonlar sunmasıyla birlikte yeşil sahalarda pembe renkler göze çarptı. Peki, Dünya Kupası’nda neden pembe krampon giyiliyor? Bu bir sponsorluk anlaşması mı yoksa başka bir şey mi?

İşte pembe krampon tercih edilmesinin nedeni

Pembe, futbol sahalarının ana rengi yeşilin renk çemberinde tam karşısında yer alıyor. Bu durumun markalar tarafından dikkate alınarak dünya kupasında fark yaratılmak istemesi, böyle bir tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Pembenin çim zemin üzerinde en yüksek kontrastı sağlayan ton olması nedeniyle renklerde pembe ön plana çıkarıldı.

Daha önceden Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi dünya yıldızları pembe kramponlarıyla dikkat çekerken bu akım 2026 Dünya Kupası’nda da ana tema haline geldi. Turnuvada bu rengi tercih etmeyerek dikkatleri üzerine çeken tek isim ise Lionel Messi oldu.

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Sektör uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda pembe kramponların ortak bir karar ile üretilmediğini, tüketicilerin tercihleri doğrultusunda markaların bu yönde karar kıldığı belirtildi. 2026 Dünya Kupası sonrasında ise krampon renkleri standart renklere dönüş yapacak.