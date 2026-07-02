Galatasaray’da kamp takvimi netleşti: İki maç oynanacak

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Yeni sezon hazırlıklarına başlamak için geri sayıma geçen Galatasaray, geçen sezon İstanbul’dan hiç çıkmamış ve tüm hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılı takım, bir sezonluk aranın ardından yeniden Avusturya’da kamp yapacak. Son şampiyonluk kamp takvimi ise belli oldu.

Galatasaray yurt dışı kampına geri dönüyor

2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarını bitiren Galatasaray, tamamını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği geçen sezon kampının ardından yeni sezonun hazırlıklarını Avusturya’da başlatacak.

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Kamp tarihleri açıklandı

Galatasaray’ın Avusturya kampı 23 Temmuz’da başlayacak ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Teknik heyet, bu süreçte futbolcuların fiziksel durumunu yükseltmenin yanı sıra yeni sezonun taktik çalışmalarına da ağırlık verecek.

Hazırlık kampı boyunca sarı-kırmızılı ekip iki özel karşılaşmada sahaya çıkarak yeni sezon öncesindeki son durumunu test edecek.

Hazırlıklar İstanbul’da tamamlanacak

Avusturya kampının ardından 29 Temmuz’da İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, sezon öncesi son hazırlığını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde devam ettirecek. Sarı-kırmızılı takımın bu süreçte de hazırlık karşılaşmaları oynaması beklense de resmi takvim henüz açıklanmadı.