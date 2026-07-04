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Dünya Kupası’nda peri masalı devam ediyor: Fas çeyrek finale yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 turunun ilk maçında Fas, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Eklenme 04.07.2026 - 22:19
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ilk çeyrek finalisti belli oldu. Kuzey Afrika temsilcisi Fas, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada’yı Ounahi (2) ve Rahimi’nin golleriyle 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Fas, Kanada’yı saf dışı bıraktı

Houston’ın NRG Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken dakika 50’de sahneye Ounahi çıktı. Hakimi’nin sağ taraftan ceza yayına doğru kullandığı serbest vuruşta sağ ayağıyla yerden nefis bir vuruş yapan Ounahi, takımını 1-0 öne geçirdi.

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Golden sonra baskısını artıran Fas, 80. dakikada orta alandan geliştirdiği hızlı atakta bir kez daha sonuca gitti. Diaz’ın ceza sahasının sağından çıkardığı pası gelişine yaptığı şık vuruşla ağlara gönderen Ounahi, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Kuzey Afrika ekibinde son sözü, 90+8’inci dakikada yine Diaz’ın asistinde ceza sahasının sol çaprazından kaleci Crepeau’yu avlayan Rahimi söyledi.

Rakip bu gece belli olacak

Fas’ın çeyrek finaldeki rakibi, Paraguay-Fransa eşleşmesinin galibi olacak.

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